武漢肺炎》抗議戴口罩？英國男子口罩這樣戴著上街

英國一名男子將口罩配戴在胯下遮蔽重點部位上街，引起路人側目。（法新社）

2020-07-26 14:37:25

〔即時新聞／綜合報導〕毋湯啦！武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）影響持續，西班牙、義大利等南歐國家疫情似有回升趨勢，英國因此加強境外防疫規定，對境內英格蘭地區也頒布口罩配戴規定，要求民眾進入商家需戴口罩或遮掩口鼻；然而新規似引起部分人士不滿，日前，倫敦牛津街一名男子上街，全身赤裸的他將口罩「配戴」於胯下，疑似欲藉此表達抗議，誇張行徑引起旁人側目。

綜合媒體報導，英國倫敦牛津街（Oxford Street）出現一名赤裸的男性路人，原應配戴在臉部遮蔽口鼻的口罩被他當成「丁字褲」，用以遮蔽胯下重點部位；男子的怪異行徑引起旁人側目，但他態度泰然，步伐自信，疑似藉此向政府表達對口罩配戴規定的不滿。

請繼續往下閱讀...

自24日起，英國政府宣布，英格蘭地區民眾進入購物商場、銀行、超市等店家皆須戴口罩或遮蔽口鼻，違者將面臨100英鎊的罰款懲罰（合約新台幣3700元）；新規上路至今，已在當地引起不少口角糾紛，目前英國警方正呼籲商家拒絕讓不戴口罩的客人入內。

境外部分，針對西班牙疫情回升，英國政府今日宣布，來自西班牙的旅客皆須隔離2週。

據約翰霍普金斯大學統計，英國境內累計確診病例數為30萬270例，累計死亡病例數為4萬5823例。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

英國男子似以怪異行徑抗議英國的口罩新政策。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法