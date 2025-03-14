職工宿舍被搜索 傅崐萁花蓮「九五至尊」建築群大解密

國民黨總召傅崐萁遭人檢舉，台北地檢署今發動搜索，傅崐萁澄清，遭搜索的是花蓮種花種草的職工宿舍（圖前紅色透天），他的住處（圖後大樓）並未被搜索。（記者王錦義攝）

2025/03/14 15:47

〔記者王錦義／花蓮報導〕國民黨立院黨團總召傅崐萁遭人檢舉去年立委選舉贊助多名國民黨立委候選人競選小物，透過花蓮戰天下公司出售修容組等競選小物，疑涉有違反商業會計法、偽造文書等罪嫌，台北地檢署今天發動第三波搜索。不過傅崐萁澄清，遭搜索的是花蓮種花種草的職工宿舍，他的住處並未被搜索，擁有職工宿舍被外界戲稱「九五至尊」的傅崐萁住處「建築群」也引發外界好奇。

今天檢方前往搜索的是被傅崐萁稱為員工宿舍的地方，位於吉安鄉中山路三段，其實過去是傅家老宅，兩層樓的建物已經有40多年歷史，過去傅崐萁第一次參選立委的時候，競選總部地址就是登記在這裡；職工宿舍旁邊則有2022年新蓋好的九五大樓的入口大門，相當氣派、輝煌。

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中山路老屋的後方，高約九層半的黃色外觀大樓則是傅崐萁家族在2013年，傅崐萁擔任縣長內興建的豪宅，甲種建地，地下一層、地上九層，樓地板總面積約近900坪，也是傅崐萁家族實際居住的地方；在該地區一片農地當中，九層樓半極為突兀，也成為當地地標。過去前議員劉曉玫曾質疑傅崐萁的父親傅兆林在2013年以近8000萬元向徐榛蔚當時擔任董事長的榮亮公司買進「九五至尊」大樓，但未獲傅崐萁回應。

而九五大樓旁邊一棟紅色屋頂的兩層樓農舍則是縣長徐榛蔚所有，平常作為接待不熟賓客的地方，農舍外則有約300多坪的農地，後來被鋪上柏油當成停車場，甚至放上籃球框、畫上籃球場地框線，給傅家人打籃球，2022年遭人檢舉農地非農用遭縣府開罰6萬元，今年2月派人把柏油挖除，還原農地使用；九五大樓跟農舍建物間則有跟日出香榭大道同款的黑白石地板鋪成。

九五至尊建築群佔地遼闊，周邊種有羅漢松、蒲葵、中東海棗等樹種把九五大樓整個圍繞起來，因此需要種花種草的職工管養整個官邸園區；讓外面無法輕易的看到本屋動態，據之前前往拜訪傅崐萁的政治人物隨行助理透露，一旦接近本屋後，就會有管家要求不要隨意的拍照，而官邸附近也有警方維護官邸的安全，若有抗議人士接近，就會馬上被請離。

民進黨花蓮縣議員胡仁順在臉書上貼文說，傅崐萁縣長任內薪水全捐，但還能蓋出一棟超級豪華的九五至尊豪宅，傅徐二人加起來有30多個銀行帳戶，一定是很會理財，讓人稱歎總召的理財之術，目前傅崐萁人生中大概被檢調第五次搜索了，但過去總是靠著設好的防火牆，其他人遭殃但傅總召總是能兔脫，期盼檢調鬥法要加把勁，「狡兔有三窟，傅崐萁有好幾窟。」

被外界戲稱「九五至尊」的傅崐萁住處，在該地區一片農地當中，九層樓半極為突兀，也成為當地地標。 （記者王錦義攝）

被外界戲稱「九五至尊」的傅崐萁住處，在該地區一片農地當中，九層樓半極為突兀，也成為當地地標，紅色則為徐榛蔚的農舍，外面的農地已經刨除掉柏油，恢復農地。（記者王錦義攝）

被外界戲稱「九五至尊」的傅崐萁住處，在該地區一片農地當中，九層樓半極為突兀，也成為當地地標，從空拍圖可以清晰看到官邸園區建築群的全貌。（翻攝GOOGLE地圖）

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