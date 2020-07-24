稱駐休士頓總領館仍在運作 中國：關係惡化責任全在美！

中國外交部發言人汪文彬今天表示中國駐休士頓總領館仍在運作，稱中美當前局面完全就是美國造成的。（美聯社）

2020-07-24 20:06:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國21日要求中國駐休士頓總領館在24日下午4點前撤離，美國國務院22日也指控北京當局長年對美國官員、人民進行間諜與影響力工作，因此決定關閉中國駐美領館，中國當然對此氣到跳腳。而今天（24日）中國外交部再表示，中國駐休斯敦總領館目前仍在運作，要求美方撤銷該「錯誤」決定，指責中美當前的局面完全都是美方責任。

根據《路透》報導，美國突然宣布關閉中國駐美領館，中國22日怒斥華府做法「十分蠻橫無理」，單方面對中發起政治挑釁，違反國際法與國際關係準則、中美領事條約相關規定，揚言將報復。另外針對美國指控北京當局在美從事間諜工作，中國辯稱中國一貫堅持「不干涉別國內政」原則。

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今天中國外交部發言人汪文彬指控，稱美駐成都總領館有些人員從事與其身分不符的活動，企圖干涉中國內政，損害中國安全利益，中方也將要求該領館停止一切業務和活動，強調「外交是講對等的」。中國環球時報總編胡錫進也透露，中國也要美駐成都總領事館72小時內，即北京時間週一（27日）上午10點前關閉。

汪文彬表示，目前中國駐休斯敦總領事館仍在運作，重申是美國單方面挑起爭端，嚴重破壞中美關係，中方關閉美國駐館是對美方無理行徑的正當和必要反應。他稱中美之所以演變成今天這樣的局面，責任完全在美，中方也不願看到，「我們再次敦促美方立即撤銷有關錯誤決定，為兩國關係重歸正常創造必要條件。希望美國正確看待中國和中美關係，停止負面言行。」

汪文彬還說，中國一向奉行獨立自主的和平外交政策，堅持和平發展道路，「中國永遠不稱霸，永遠不搞擴張。」

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