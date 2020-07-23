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    中揚言拿美國領館開鍘 美前官員：關閉香港領事館升高緊張關係

    美國在7月21日要求中國駐德州休士頓總領事館在72小時內關閉，中國更傳出將關閉境內一間美國總領事館作為報復；對此有美國有前官員指出，「若是關閉香港總領事館，緊張情勢難免升級」。（圖擷取自維基）

    美國在7月21日要求中國駐德州休士頓總領事館在72小時內關閉，中國更傳出將關閉境內一間美國總領事館作為報復；對此有美國有前官員指出，「若是關閉香港總領事館，緊張情勢難免升級」。（圖擷取自維基）

    2020-07-23 17:59:43

    〔即時新聞／綜合報導〕由於中國外交官涉嫌庇護中國間諜竊取美國智慧財產，美國21日要求中國駐德州休士頓總領事館在72小時內關閉，中國更傳出將關閉境內1間美國總領事館作為報復，而美國國務院亞太事務助卿史達偉（David Stilwell）更指控，有中國外交官使用假身分，意圖護送中國人在機場閘口闖關；此外，美國有前官員指出，如果中國選擇關武漢總領事館，美國尚能忍受，「但若是關閉香港總領事館，緊張情勢難免升級。」

    綜合外媒報導，美國國務院除了指控中國駐休士頓總領事館是「間諜中心」，涉嫌竊取智慧財產與個資外，更稱該領事館的外交官涉入簽證詐欺；亞太事務助卿史達偉更指出，先前中國駐休士頓總領事與另外2名外交官在護送中國人出境時，在休士頓喬治．布希洲際機場的出入境閘口被抓到使用假身分。

    在美國下令關閉休士頓總領事館後，中國也揚言關閉一間美國總領事館作為報復，目前傳言可能關閉武漢、成都2間總領事館其中之一，但中共官媒《環球時報》總編輯胡錫進卻表示，中國外交部應該要關閉美國駐香港總領事館，「才會讓華府疼得不得了」。

    此外，美國前中央情報局（CIA）局長海頓（Michael Hayden）的幕僚長費法（Larry Pfeiffer）強調，如果中國想要避免情勢升級，「關閉美國駐武漢總領事館還尚能忍受」，但若是關閉香港或上海總領事館，「則會被視為一種對抗升溫的舉動」；由於美國駐上海總領事館過於重要，而香港總領事館是直接受美國國務院管理，而非像其他的美國駐中領事館是受美國駐中國大使管轄，被視為實質大使館，這2間若遭中國關閉報復，可能使雙方外交進一步惡化。

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