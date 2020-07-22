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    黃河發生今年第2號洪水 蘭州河段已有部分河濱地區遭淹

    蘭州黃河河段水位上漲，河濱地區有部分遭水淹沒。（圖擷取自微博）

    蘭州黃河河段水位上漲，河濱地區有部分遭水淹沒。（圖擷取自微博）

    2020-07-22 07:32:30

    〔即時新聞／綜合報導〕中國黃河近期發生2020年第2號洪水，黃河水利委員會啟動水旱災害防4級應急響應，黃河上游劉家峽水庫、鹽鍋峽水庫接近限制水位，而甘肅省省會蘭州市在地理環境上被黃河「穿城而過」，也造成沿河地區有部分被水淹沒。

    綜合中媒報導，由於黃河水位上漲，甘肅省臨夏回族自治州永靖縣及蘭州市部分沿河區域皆被水淹沒，而黃河在蘭州城區最窄處僅有120公尺，部分沿河健身步道都已被漫起的黃河水淹沒，蘭州靠近黃河的河濱地區也都被拉上封鎖線，黃河蘭州段航運也因此全面暫停。

    截至21日17時，位於蘭州市黃河上游處的劉家峽水庫下洩流量為每秒2900立方公尺，水庫水位達1726.2公尺，距離「汛限水位」剩0.8公尺。劉家峽水電廠廠長李永清指出，劉家峽水庫自今年汛期以來共進行3次洩洪，目前正在進行的第3次洩洪從7月16日開始，未來洩洪流量會進一步擴大。

    李永清表示：「目前汛情平穩可控，大壩安全有保障，距離最高水位還有11公尺多。但黃河河道過流能力有限，流量增大可能導致沿河更大區域被淹。」蘭州市水務局防汛辦副主任陳梁棟則說，預計未來黃河蘭州段水位將繼續上漲，水務部門正積極進行應對。

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