洪水襲中國！長江、黃河、淮河齊發洪水警報

中國南京南京市溧水區和鳳鎮張家社區部分房屋因石臼湖漲水被淹。圖為7月19日一景。（圖擷取自網路）

2020-07-21 07:10:41

〔即時新聞／綜合報導〕中國洪災正在大爆發！長江、黃河、淮河洪水預警齊發！「長江2號洪峰」19日通過三峽大壩，而預測新一波洪可能在今（21）日形成，即將進入三峽大壩，暴雨帶往北移，昨（20）日晚間，黃河也發出今年第2號洪水警告，上游啟動黃河上游水旱災害防禦IV級應急響應；而淮河也爆洪水，昨天一早，淮河就發出洪水紅色預警信號。

中國安徽全椒縣爆破潰堤洩洪。（歐新社）

綜合媒體報導，中國暴雨不止，早從6月初就西南方就連下暴雨，且雨帶擴及整個長江流域，千里長江流域幾近泡在水中，暴雨持續至今約40天，雨勢擴大，雨帶北移，黃河跟著發出洪水警報。

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中國水利部黃河水利委員會（以下稱，黃委）20日晚間發出預警，宣告黃河出現2020年第2號洪水，根據黃河蘭州水文站20日晚上8點42分流量達到3000立方米每秒，預測，未來水勢仍將繼續上漲；龍羊峽、劉家峽水庫水位均已逼近汛限水位。

根據黃委的預測，黃河洪水危機將擴及青海、甘肅、寧夏、內蒙古省（區），以致連解放軍西部及北部戰區都已待命支援黃河防汛抗洪，準備救災。

連接在長江及黃河中間的是淮河水域，淮河被稱為「中國最難治理的河流」，20日一早就掛起洪水紅色預警信號，對於淮河汛情有指向性意義的王家壩，時隔13年後再度開閘蓄洪。

淮河兩岸已連下一個多月豪雨，6月份降雨量已打破歷史同期紀錄，7月雨越下越大，本月17日淮河已發第1號洪水黃色預警，接著防災應急響應級別一再升高，至昨天傍晚6時36分，王家壩水位漲至29.66米，超過保證水位0.36米，快速提升洪水紅色預警，並將水旱災害防禦應急響應提升至I級。

昨天晚間8點32分，王家壩在隔了13年後，再度開閘洩洪，讓汛情本已緊張的淮河面臨更嚴峻的挑戰。

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