為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    洪水襲中國！長江、黃河、淮河齊發洪水警報

    中國南京南京市溧水區和鳳鎮張家社區部分房屋因石臼湖漲水被淹。圖為7月19日一景。（圖擷取自網路）

    中國南京南京市溧水區和鳳鎮張家社區部分房屋因石臼湖漲水被淹。圖為7月19日一景。（圖擷取自網路）

    2020-07-21 07:10:41

    〔即時新聞／綜合報導〕中國洪災正在大爆發！長江、黃河、淮河洪水預警齊發！「長江2號洪峰」19日通過三峽大壩，而預測新一波洪可能在今（21）日形成，即將進入三峽大壩，暴雨帶往北移，昨（20）日晚間，黃河也發出今年第2號洪水警告，上游啟動黃河上游水旱災害防禦IV級應急響應；而淮河也爆洪水，昨天一早，淮河就發出洪水紅色預警信號。

    中國安徽全椒縣爆破潰堤洩洪。（歐新社）

    中國安徽全椒縣爆破潰堤洩洪。（歐新社）

    綜合媒體報導，中國暴雨不止，早從6月初就西南方就連下暴雨，且雨帶擴及整個長江流域，千里長江流域幾近泡在水中，暴雨持續至今約40天，雨勢擴大，雨帶北移，黃河跟著發出洪水警報。

    中國水利部黃河水利委員會（以下稱，黃委）20日晚間發出預警，宣告黃河出現2020年第2號洪水，根據黃河蘭州水文站20日晚上8點42分流量達到3000立方米每秒，預測，未來水勢仍將繼續上漲；龍羊峽、劉家峽水庫水位均已逼近汛限水位。

    根據黃委的預測，黃河洪水危機將擴及青海、甘肅、寧夏、內蒙古省（區），以致連解放軍西部及北部戰區都已待命支援黃河防汛抗洪，準備救災。

    連接在長江及黃河中間的是淮河水域，淮河被稱為「中國最難治理的河流」，20日一早就掛起洪水紅色預警信號，對於淮河汛情有指向性意義的王家壩，時隔13年後再度開閘蓄洪。

    淮河兩岸已連下一個多月豪雨，6月份降雨量已打破歷史同期紀錄，7月雨越下越大，本月17日淮河已發第1號洪水黃色預警，接著防災應急響應級別一再升高，至昨天傍晚6時36分，王家壩水位漲至29.66米，超過保證水位0.36米，快速提升洪水紅色預警，並將水旱災害防禦應急響應提升至I級。

    昨天晚間8點32分，王家壩在隔了13年後，再度開閘洩洪，讓汛情本已緊張的淮河面臨更嚴峻的挑戰。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國洪災受災人次逾2385萬 死亡及失蹤合計31人
    2020-07-20 07:54

    中國洪災受災人次逾2385萬 死亡及失蹤合計31人
    長江流域洪災持續 中國北方又將迎來強降雨
    2020-07-20 07:25

    長江流域洪災持續 中國北方又將迎來強降雨
    振興三倍券 優惠放大術

    振興三倍券 優惠放大術
    三峽大壩持續「超級洩洪」被拍到 官方：聽天由命了
    2020-07-20 06:13

    三峽大壩持續「超級洩洪」被拍到 官方：聽天由命了
    文明再浩劫！中國洪患已有500多處古蹟受損
    2020-07-19 08:01

    文明再浩劫！中國洪患已有500多處古蹟受損
    重慶再被水淹了！街道慘成河道、洪水「破門」辦公室萬人急撤
    2020-07-17 11:50

    重慶再被水淹了！街道慘成河道、洪水「破門」辦公室萬人急撤
    國際今日熱門
    2020-07-20 23:37

    南亞進入雨季 印度、尼泊爾及孟加拉爆發水災至少280死

    2020-07-20 09:04

    送情婦、金錢都不稀奇 中國貪官受賄有人「送兒子」

    2020-07-20 10:03

    紀念元朗721一週年 港4區議員被指非法集結遭拘捕

    2020-07-20 09:09

    印度及尼泊爾也飽受洪災之苦 近400萬人受災、189死

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播