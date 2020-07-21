核安研究所爆逾90人集體出走 驚動中國國務院介入調查

中國科學院合肥物質科學研究院核能安全技術研究所，近日爆出90多名科研人員集體出走，國務院辦公廳、科技部、中科院等單位，也成立專門小組前往調查。（圖翻攝自中國科學院官網）

2020-07-21 15:22:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國科學院合肥物質科學研究院核能安全技術研究所，近日爆出90多名科研人員集體出走，其中大多為博士，不僅引發外界關注，似也驚動中國國務院。

中國科學院今於官網發布〈國務院辦公廳牽頭（應指領導）成立專項工作組赴合肥調研〉公告，指稱為落實「中央領導同志重要批示」精神，副總理劉鶴聽取相關匯報，要求國務院辦公廳、科技部、中科院等單位，成立專門小組，近日前往該研究院，針對離職事件展開深入調查。

請繼續往下閱讀...

此外，中國科學院昨也曾張貼訊息，表示中國科學院合肥物質科學研究院所屬「某研究單位」90多人離職引發各界關切，中國科學院黨組成立的工作小組，由黨組成員、秘書長汪克強與機關相關廳局負責人員組成，已於19日抵達。

《中國經營報》15日援引幹部說法，提到核能安全技術研究所高峰時曾有500人，但這幾年人才流失，去年起僅存200人，加上這波集體出走潮，目前剩約100多人，並指該所從搞核材料的研究室擴張成研究所，攬下國家幾個大項目，但這兩年申請不到大項目，沒錢人才便離開。

報導指出，然而，另有一說提到辭職導火線是院方強制更換保全，科研人員認為權益被侵犯，並於更換時雙方發生衝突，還一度出動多名特警。幹部透露，該所很多人有碩博學歷，平均約30多歲；90多人辭職後，空出70個事業編制。

《澎湃評論》則認為，表面上來看，部分科研人員流動屬正常，但若人數眾多就不太對勁，質疑為何可開展前瞻性、戰略性研究的創新研究所，竟出現集體出走潮，即便自願離職或被挖腳，是否有無需要反思之處，要求應在調查之後給個說法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法