為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    核安研究所爆逾90人集體出走 驚動中國國務院介入調查

    中國科學院合肥物質科學研究院核能安全技術研究所，近日爆出90多名科研人員集體出走，國務院辦公廳、科技部、中科院等單位，也成立專門小組前往調查。（圖翻攝自中國科學院官網）

    中國科學院合肥物質科學研究院核能安全技術研究所，近日爆出90多名科研人員集體出走，國務院辦公廳、科技部、中科院等單位，也成立專門小組前往調查。（圖翻攝自中國科學院官網）

    2020-07-21 15:22:07

    〔即時新聞／綜合報導〕中國科學院合肥物質科學研究院核能安全技術研究所，近日爆出90多名科研人員集體出走，其中大多為博士，不僅引發外界關注，似也驚動中國國務院。

    中國科學院今於官網發布〈國務院辦公廳牽頭（應指領導）成立專項工作組赴合肥調研〉公告，指稱為落實「中央領導同志重要批示」精神，副總理劉鶴聽取相關匯報，要求國務院辦公廳、科技部、中科院等單位，成立專門小組，近日前往該研究院，針對離職事件展開深入調查。

    此外，中國科學院昨也曾張貼訊息，表示中國科學院合肥物質科學研究院所屬「某研究單位」90多人離職引發各界關切，中國科學院黨組成立的工作小組，由黨組成員、秘書長汪克強與機關相關廳局負責人員組成，已於19日抵達。

    《中國經營報》15日援引幹部說法，提到核能安全技術研究所高峰時曾有500人，但這幾年人才流失，去年起僅存200人，加上這波集體出走潮，目前剩約100多人，並指該所從搞核材料的研究室擴張成研究所，攬下國家幾個大項目，但這兩年申請不到大項目，沒錢人才便離開。

    報導指出，然而，另有一說提到辭職導火線是院方強制更換保全，科研人員認為權益被侵犯，並於更換時雙方發生衝突，還一度出動多名特警。幹部透露，該所很多人有碩博學歷，平均約30多歲；90多人辭職後，空出70個事業編制。

    《澎湃評論》則認為，表面上來看，部分科研人員流動屬正常，但若人數眾多就不太對勁，質疑為何可開展前瞻性、戰略性研究的創新研究所，竟出現集體出走潮，即便自願離職或被挖腳，是否有無需要反思之處，要求應在調查之後給個說法。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國核安研究所近百專家集體辭職 中媒罕見批：該有個說法
    2020-07-21 10:12

    中國核安研究所近百專家集體辭職 中媒罕見批：該有個說法
    突然嚴密監控！中國中科院爆近百核安科學家集體辭職
    2020-07-17 07:16

    突然嚴密監控！中國中科院爆近百核安科學家集體辭職
    父親節送禮攻略 三招擄獲老爸芳心

    父親節送禮攻略 三招擄獲老爸芳心
    武漢肺炎》美國砲轟中國早就銷毀病毒樣本 華春瑩崩潰
    2020-03-22 17:30

    武漢肺炎》美國砲轟中國早就銷毀病毒樣本 華春瑩崩潰
    中國GDP成長造假 陳光誠：數字要報到官員滿意為止
    2019-01-14 21:23

    中國GDP成長造假 陳光誠：數字要報到官員滿意為止
    1分鐘搞懂新投資方式【存基金】在夯什麼

    1分鐘搞懂新投資方式【存基金】在夯什麼
    不堪輿論壓力？ 中國國務院令：核查武漢生物問題疫苗
    2018-08-01 15:25

    不堪輿論壓力？ 中國國務院令：核查武漢生物問題疫苗
    國際今日熱門
    2020-07-20 23:37

    南亞進入雨季 印度、尼泊爾及孟加拉爆發水災至少280死

    2020-07-20 16:42

    波特蘭示威被聯邦軍隊鎮壓 市長隔空舌戰川普

    2020-07-20 16:20

    黃之鋒報名登記參選立法會選舉 自曝被7名不知名人士跟蹤

    2020-07-20 16:38

    軍情動態》英國貝宜獲美陸軍訂單 整合戰鬥車輛油電動力系統

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播