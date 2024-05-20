中國已婚孕婦吸乾3小王 詐騙近1200萬「交保再騙第4男」

中國近期發生一起誇張的詐欺事件，一名20多歲的已婚孕婦，在婚後一口氣跟3名男子先後發生外遇，並從這些「小王」身上吸金百萬人民幣。示意圖，圖與新聞事件無關。（情境照）

2024/05/20 00:38

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國近期發生一起誇張的詐欺事件，一名20多歲的已婚孕婦，在婚後一口氣跟3名男子先後發生外遇，並從這些「小王」身上吸金數百萬人民幣，不過最後仍因事跡敗露遭起訴，不料她竟在交保期間，對第4名男子詐騙得手，誇張行徑也掀起中國網友熱議。

綜合中媒報導，上海一名20多歲莉姓（回族姓氏）女子，19歲開始進入社會職場，本身外貌姣好，從事過服務生、公司櫃台、採購專員等職業，因此練就受到異性歡迎的超強社交手段。莉女21歲時嫁給大自己10多歲丈夫，婚後不久就因為觀念差太多，導致夫妻感情轉為冷淡。

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報導指出，莉女並未選擇處理與丈夫之間的問題，反而開始隱瞞已婚身分，與多名男子搞外遇。2017年起，她謊稱病弱被親生父母拋棄、養父母帶大後孤身一人到上海打拚，與之前工作時認識、收入豐厚的王男熱戀，接著以「爸爸生病」、「弟弟買房」、「哥哥涉詐要交保金」等理由，從王男身上騙得100多萬人民（約新台幣435.8萬元），且王男還為了莉女不惜貸款借錢。

除了王男外，莉女還周旋另外2名陳姓、周姓男子，一口氣腳踏多條船長達1年多。不僅如此，莉女在2018年對丈夫隱瞞自己懷孕，改向陳男謊稱自己懷上他的孩子，並在2019年情人節與「王男」拍結婚登記照，年底時再假稱流產利用陳男的愧疚心詐取不存在的治療費，之後又以名下店面有資金糾紛、身家富裕的養父母在國外離世，很快就能繼承遺產等理由，騙得人民幣78萬多元（約新台幣339.9萬元）。

另一名外遇對象周男，則是先被莉女欺騙她有「大肚病」，讓周男在她身上砸下大量、高額的治療費，等到莉女生產完現身，周男還以為對方的「大肚病」已經痊癒，接著莉女又故技重施，與周男拍結婚證照片，從中騙走80多萬元（約新台幣348.6萬元）。莉女吸乾這3名男子後，才一口氣跟他們分手、回家相夫教子，直到2022年3名男子才發現被同一個女人騙了，氣的集體提告莉女。

莉女被逮後，於2022年11月交保期間，竟再對一名盧姓男子進行感情詐騙，並成功得手1.05萬人民幣（約新台幣4.5萬元），在4男身上總計騙得270多萬元（約新台幣1176.6萬元）。上海法院在今年5月11日，判處莉女11年7個月徒刑、剝奪政治權利1年，以及15萬元罰金（約新台幣65.3萬元）。

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