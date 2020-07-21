中國核安研究所近百專家集體辭職 中媒罕見批：該有個說法
〔即時新聞／綜合報導〕中國中科院合肥物質科學研究院核能安全技術研究所（簡稱核所）爆出近百名科學家集體出走，引發關注，目前相關單位僅表示成立小組進行調查，仍未給出說明，中國媒體罕見批90多名科研人員集體離職，當局「應該有個說法」。
綜合中國媒體報導，中國中科院合肥物質科學研究院核能安全技術研究所（簡稱核所）近百名科學家集體出走，其中大多數是博士畢業，並擁有事業編制，引發關注，該院人事處一名負責離職管理的工作人員坦承，90多名科研人員於6月份集體向該研究院提出離職，聲稱「他們都是自願離職的」。
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中國媒體《澎湃新聞》對此評論，公眾需要對這樣不多見的「離職」事件知道真相是什麼，強調用人單位對每一名雇用人員的「來來去去」都應有個說法，「何況，這是國家的一所重要研究單位」。
該媒體指出，表面上來看，科研人員流動是正常的，但實際上卻存著隱性的異常，特別是涉及人數眾多，「90多人集體離職，到底是怎麼一回事」，質疑在一所面向核安全與先進核技術相關領域開展基礎性、前瞻性、戰略性研究的創新型研究所，會有這麼多人的集體離職發生？
即便這90多人「屬於自願離職」，那麼院方有沒有需要反思的地方呢？「這恐怕都應該在調查之後給出個說法。」