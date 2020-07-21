中國核安研究所近百專家集體辭職 中媒罕見批：該有個說法

中國中科院合肥物質科學研究院核能安全技術研究所爆出近百位科學家集體出走，引發關注。（圖擷自GoogleMap）

2020-07-21 10:12:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國中科院合肥物質科學研究院核能安全技術研究所（簡稱核所）爆出近百名科學家集體出走，引發關注，目前相關單位僅表示成立小組進行調查，仍未給出說明，中國媒體罕見批90多名科研人員集體離職，當局「應該有個說法」。

綜合中國媒體報導，中國中科院合肥物質科學研究院核能安全技術研究所（簡稱核所）近百名科學家集體出走，其中大多數是博士畢業，並擁有事業編制，引發關注，該院人事處一名負責離職管理的工作人員坦承，90多名科研人員於6月份集體向該研究院提出離職，聲稱「他們都是自願離職的」。

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中國媒體《澎湃新聞》對此評論，公眾需要對這樣不多見的「離職」事件知道真相是什麼，強調用人單位對每一名雇用人員的「來來去去」都應有個說法，「何況，這是國家的一所重要研究單位」。

該媒體指出，表面上來看，科研人員流動是正常的，但實際上卻存著隱性的異常，特別是涉及人數眾多，「90多人集體離職，到底是怎麼一回事」，質疑在一所面向核安全與先進核技術相關領域開展基礎性、前瞻性、戰略性研究的創新型研究所，會有這麼多人的集體離職發生？

即便這90多人「屬於自願離職」，那麼院方有沒有需要反思的地方呢？「這恐怕都應該在調查之後給出個說法。」

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