突然嚴密監控！中國中科院爆近百核安科學家集體辭職

中國中科院合肥物質科學研究院核能安全技術研究所目前保全嚴密。（圖擷取自微博）

2020-07-17 07:16:46

〔即時新聞／綜合報導〕中國中科院合肥物質科學研究院核能安全技術研究所（簡稱核所）爆出近百位科學家集體出走，其中大多數是博士畢業，並擁有事業編制，引發關注，據報導，此事導火線是研究所未通知科學家們就更換保全設備及團隊，並嚴格限制科學家們的行動，引發不滿，最後爆出科學家集體辭職抗議。

中國中科院合肥物質科學研究院核能安全技術研究所科學家日前傳出與新保全人員發生衝突。（圖擷取自微博）

《中國經營報》報導，合肥核所這次人員集體辭職事件，導火線是院方強制更換核所保全系統，不止未通知就拆掉門禁，前後門都重新上鎖，增加不少保全人員巡邏，更限制科學家們的行動，也有女性科學家被嚇哭。

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中國中科院合肥物質科學研究院核能安全技術研究所目前保全嚴密。（圖擷取自微博）

在6月中旬時，核所職工及科學家們就一度跟新保全發生衝突，甚到引來30多名武警才平息衝突，不過，科學家們的抱怨得不到院方的正面回應，只說是保全系統契約到期換人，接著再爆發部分科學家抱怨薪水太低，還是沒有得到應有回報，到6月底形成集體辭職風暴。

據報導，合肥物質科學研究院是中科院下屬規劃最大的單位之一，已知有90多位科研人員辭職，目前整個核所只剩約100人左右；而據相關人員透露，高峰時整所人員高達500人，但人員近年快速流失，去年只剩200人，如今再去掉近百人，全所剩約100人左右。科學家快速流失的問題，傳說已引發中共領導層的重視，正在調查背後原因。

報導指出，近兩年以來，核所已經沒有大的科研項目，沒有錢，人才就走了。不過，合肥研究所稱，這些人員離職都屬正常流動，並指辭職人員也都有自己的安排和去向。

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