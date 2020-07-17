突然嚴密監控！中國中科院爆近百核安科學家集體辭職
〔即時新聞／綜合報導〕中國中科院合肥物質科學研究院核能安全技術研究所（簡稱核所）爆出近百位科學家集體出走，其中大多數是博士畢業，並擁有事業編制，引發關注，據報導，此事導火線是研究所未通知科學家們就更換保全設備及團隊，並嚴格限制科學家們的行動，引發不滿，最後爆出科學家集體辭職抗議。
《中國經營報》報導，合肥核所這次人員集體辭職事件，導火線是院方強制更換核所保全系統，不止未通知就拆掉門禁，前後門都重新上鎖，增加不少保全人員巡邏，更限制科學家們的行動，也有女性科學家被嚇哭。
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在6月中旬時，核所職工及科學家們就一度跟新保全發生衝突，甚到引來30多名武警才平息衝突，不過，科學家們的抱怨得不到院方的正面回應，只說是保全系統契約到期換人，接著再爆發部分科學家抱怨薪水太低，還是沒有得到應有回報，到6月底形成集體辭職風暴。
據報導，合肥物質科學研究院是中科院下屬規劃最大的單位之一，已知有90多位科研人員辭職，目前整個核所只剩約100人左右；而據相關人員透露，高峰時整所人員高達500人，但人員近年快速流失，去年只剩200人，如今再去掉近百人，全所剩約100人左右。科學家快速流失的問題，傳說已引發中共領導層的重視，正在調查背後原因。
報導指出，近兩年以來，核所已經沒有大的科研項目，沒有錢，人才就走了。不過，合肥研究所稱，這些人員離職都屬正常流動，並指辭職人員也都有自己的安排和去向。