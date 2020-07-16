長江變懸河！洪水在頭頂奔騰 武漢堤防滲水畫面曝光

2020-07-17 00:48:24

〔即時新聞／綜合報導〕中國長江流域洪水災害不斷，多地水位持續超過警戒水位，在湖北省武漢市，長江水位比城區的平均高度高出4公尺，儼然成為1條成為「空中懸河」，更有當地民眾直擊堤防開始滲水，目前長江上游水位再度高漲，民間預估恐會發生第二波洪水襲來。

中國氣象對湖北、四川、重慶等地，一口氣發布暴雨預警、山洪災害氣象預警、地質災害氣象風險預警，從16日晚間8時至17日晚間8時，上述地區均會出現暴雨，更可能引發大洪水，或是山崩、堰塞湖等災害，其餘湖南、貴州、陝西、河北、山西、雲南等地也有暴雨風險。

根據中國「長江水文網」數據顯示，湖北省武漢市的長江漢口關水位目前仍持續維持在28公尺以上，根據中國官媒《新京報》報導，當地設防水位為25米、警戒水位為26.3米、緊急水位為27.3米、危險水位為28.28米，保證水位為29.73米，當地水位至17日已經連續11天超過警戒水位。

中國官媒指出，武漢城區平均海拔24米，但目前武漢漢口關的長江水位還要高出4米，相當洪水在頭頂1層樓高度奔騰，長江等於變成1條「空中懸河」，當洪水水位達到、或是接近保證水位，堤防工程處於安全防禦的極限，時間一長，堤防土體可能達到飽和，重大險情可能隨時發生。

而目前在推特已有當地傳出的影片，顯示出武漢堤防早在14日就開始滲水，官方使用沙包掩住縫口，但仍止不住長江水往外洩；「長江水文網」數據顯示，位於三峽大壩上游的重慶市「寸灘」水位站，已經測出高逾170公尺的水位，民間預估第二波洪水恐怕就快發生。

推特影音

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