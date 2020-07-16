印度發起請願連署 中國使館外道路改名「達賴喇嘛路」

賴喇嘛曾獲得1989年諾貝爾和平獎，致力於照顧流亡藏人權益。（路透檔案照）

2020-07-16 19:48:44

〔即時新聞／綜合報導〕中國與印度6月在交界地區「拉達克（Ladakh）」發生流血衝突，解放軍殘殺印度士兵引發印方強烈不滿，印度前內政部官員發起請願連署，要求政府將中國駐印度大使館的所在路名改成「達賴喇嘛路」，連署數不斷上升。

印度前內政部官員靡時拉（Om prakash Mishra）今（16日）在推特貼出連署請願書：「將新德里的外交『飛地』道路名稱改為達賴喇嘛路」，他在請願書中寫道，該道路目前名為「潘查希拉路」，是為紀念中印在1954年簽訂的《潘查希拉協定》 （Panchsheel agreement），雙方承諾互相尊重領土主權、互不侵犯、互不干涉內政、平等互利及和平共處。

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據了解，「飛地」意指在某個地理區劃境內有1塊屬於他地的區域，依照國家與地區的關係，又可分為「外飛地」與「內飛地」，以該份連署書為例，他國派駐的使館主權不屬於本國，因此該區塊稱為本國的「內飛地」。

請願書提到，中國從來不尊重這項協定，屢次侵犯印度的領土完整，甚至發動戰爭，現在正是時候將道路名稱改為「達賴喇嘛路」，達賴喇嘛曾獲得1989年諾貝爾和平獎，這也是對中國發出的強烈訊號，印度會對任何侵略行為做出雙倍回應，印度社會將很高興中國大使每天經過「達賴喇嘛路」上班。

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