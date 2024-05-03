5億高中生命案6/28宣判 同婚配偶穿「戰袍」嗆審判長「可笑」

夏男（圖中）今天開庭時，再度被自稱是「熱心民眾」者抗議。（記者張瑞楨攝）

2024/05/03 13:45

〔記者張瑞楨／台中報導〕擁有5億元身價的賴姓高中生墜樓身亡一案，台中地檢署去年認定代書助理謝朝源與賴生並無感情，而是覬覦賴生繼承的龐大資產，才會慫恿賴生與他同性結婚，依「使公務員登載不實罪」（偽造文書罪）起訴夏男，台中地方法院今天（3日）開庭，夏男身穿「戰袍」，多次對審判長的提問反嗆「妳問這個就可笑了」、「難道同性結婚，要法官、檢察官同意，還是設置同性結婚審議委員會？」

審判長：6月28日上午宣判

他並質疑檢方起訴是「文字獄」，如果法官判決有罪，那是迫於輿論壓力的「不厚道」判決，公訴檢察官則聲明，夏男無悔意，請量處適當之刑，夏男的律師則聲明，如果判決有罪請宣告易科罰金，審判長林依蓉諭知，6月28日上午11時宣判。

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此案從檢方偵查，至台中地院審理時，夏男幾乎都穿同一件藍襯衫出庭，此襯衫也被網友戲稱為「戰袍」，今天開庭長達2個多小時，審判長林依蓉逐一詢問關鍵重點，包括為何賴生要把戶口名簿、30多筆房地產權狀，交給夏男之父保管？兩人在結婚之前，單獨見過幾次面？夏男針對部分提問親自答覆，並多次反嗆審判長。

夏男說，賴生誕生於鬥爭激烈的家庭，生父（名義上的阿公）摔倒死亡，賴生抱怨住處不安全，去年5月3日，生父的原配（賴生名義上的阿嬤）阻擋神主牌入祀，賴生情緒更糟，抱怨家族衝突糾紛，5月4日賴生要「捧斗」，他把賴生帶出去，詢問他是否願意結婚，兩人遂到戶政所辦結婚，他的想法就是結婚後兩人同住，賴生可躲避家庭糾紛，至於賴生是否有結婚真意，「我不能代替賴生說話，也不能揣測賴生的意思」。

夏男還強調，賴生沒有主動說要結婚，但他從賴生抱怨家庭糾紛等言行，直覺認為賴生有結婚之意，兩人結婚是「基於共同經營生活的目的」，至於審判長詢問感情基礎，他反嗆，「什麼是感情基礎？可以量化嗎？每人主觀感受不一樣，我認為賴生有結婚意思，我是有理說不清」，他強調，媒體不查證，檢察官迫於輿論壓力起訴，「一個人的正義，不應該建立在對另一個人的不正義」，社會對同性婚姻有偏見，「我們到底侵害了什麼國家法益？還是只侵害少數人利益（指賴生母親的財產繼承權）」。

夏男還質疑，同性結婚要法官或檢察官審核？還是設同性婚姻委員會審查？或公民投票同意？

夏男說，賴生死亡後，檢方用「文字獄」手法，反推扭曲兩人沒有結婚的真意，相當的荒唐，「我怎會知道賴生會死亡？如果我能知道，我還會跟賴生結婚嗎？」，如果判決有罪，是不厚道的判決，「是迫於輿論的判決，不是尊重2人自由意識而結婚的判決」。

夏男開庭穿的藍襯衫，被網友稱為「戰袍」，他今天多次反嗆審判長，並質疑檢方起訴是「文字獄」。（記者張瑞楨攝）

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