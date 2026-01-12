為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    新北校園割喉主嫌判12年 高檢署認量刑過輕提出上訴

    2026/01/12 20:27 記者王定傳／台北報導
    二審宣判後，被害人父（左1）、母（右2）不滿，庭後受訪激動落淚稱「無法接受判決」、「別人的囝仔死不完」、「少事法是惡法」。（資料照）

    新北林姓女國中生前年與同校楊姓男學生起爭執，唆使「乾哥」郭姓國中生毆打楊生，郭生持彈簧刀將楊生割頸身亡，新北地院少年法庭依殺人罪判郭9年、林女8年徒刑；上訴二審後，高等法院日前加重改判郭12年、林女11年徒刑，不僅家屬無法接受，高檢署也認為被告犯行嚴重，法院量刑過輕，刑度不足以收矯治之效，判決違背法令，提起上訴。

    本案二審宣判後，死者父親曾對媒體表示，郭生、林女大搖大擺進入法庭，經他們要求才道歉，「這就是加害人郭生兩人的態度」，並批評「少事法是惡法」；死者父母另發表聲明表示，由於非常恐懼加害人假釋出獄後對他們報復，因此要發表「絕望中的不自殺」聲明。

    郭男行凶 林女喊「給他死」

    本案發生於2023年12月25日耶誕節午休時間，林女到楊生班上找人，因用力甩門，被身為風紀股長的楊生制止，她心生不滿找來郭生助陣，前往楊生班級門口叫囂「滾出來」，並命郭生「打他」，期間還嗆制止的同學說「沒你的事就滾」，甚至在郭生行凶之際說出「給他死」。

    郭生先出手毆打楊生頭部，再持隨身彈簧刀朝被害者左頸、胸背等處刺入7刀，造成楊生心臟、肺臟及腎臟損傷大量出血，全身臟器壞死，隔日不治。

