為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

美校園反戰示威逾2千人被捕 拜登強調秩序譴責暴力

美國多所大學出現反以色列示威，美國總統拜登（見圖）2日首度公開表態，強調抗議時必須同時維持言論自由及法治，並譴責各地示威有關的暴力行為。（法新社）

美國多所大學出現反以色列示威，美國總統拜登（見圖）2日首度公開表態，強調抗議時必須同時維持言論自由及法治，並譴責各地示威有關的暴力行為。（法新社）

2024/05/03 12:10

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕去年10月7日爆發的以哈戰爭，近日引發美國校園抗議潮，多所大學出現反以色列示威群眾，美國總統拜登2日首度公開表態，強調抗議時必須同時維持言論自由及法治，並譴責各地示威有關的暴力行為，以及他支持執法部門恢復秩序的努力。

綜合外媒報導，針對以色列在加薩走廊（Gaza Strip）與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）交戰，美國各地大學生近日展開抗議，進行反以色列示威，近日警方也陸續進行清場及逮捕動作，據指兩週內在全國40個校園已有超過2100人被捕。

報導指出，針對校園示威，沉默多日的拜登於2日首度發表談話，他表示美國不是要人民噤聲或打壓異議的專制國家，但也不是沒有法律的國家，強調美國是公民社會，而秩序也須排在首位，任何校園、任何地方都不該容許反猶主義或針對猶太學生的暴力威脅。

拜登強調，暴力的抗議不受保障、和平的才有。若發生暴力行為，抗議就違法，打破窗戶、阻擋校園出入與癱瘓校園、迫使學校停課及取消畢業典禮等舉動，都不屬和平抗議，而是違法的。他強調民眾有抗議的權利，但沒有造成混亂的權利。

報導提到，雖然大多數校園抗議活動都是和平的，許多民主黨人和學者對警方採取的高壓手段表示震驚，不過拜登明確表示，他認為抗議活動太過分了，導致學生無法上課，造成多個校園遭到破壞，強調異議對於民主至關重要，但異議絕不能導致混亂或剝奪他人的權利，並指他支持執法部門恢復秩序的努力。

針對抗議示威是否會影響對以哈的政策，拜登則表示不受影響，並指對於正在加薩走廊作戰的以色列，他的支持仍堅定不移。

美國大學教授協會哥倫比亞大學分會則表示，最近的決定「不可挽回地損害了我們對政府的信任」，且是「過去7個月的決策和判斷中，最令人震驚的失敗的結果」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
美反以示威延燒 哥大生攻佔教學大樓
2024/05/01 05:30

美反以示威延燒 哥大生攻佔教學大樓
大學挺巴示威暴力升級 全美擴散
2024/05/02 05:30

大學挺巴示威暴力升級 全美擴散

美麗上城 大台北地板價18分鐘進北市
哥大示威警清場抓人 UCLA校園挺巴爆衝突大亂鬥畫面曝
2024/05/01 23:56

哥大示威警清場抓人 UCLA校園挺巴爆衝突大亂鬥畫面曝
全美校園示威爆衝突 伊朗教授拍手叫好：向美宣戰一定會獲支持
2024/05/02 15:06

全美校園示威爆衝突 伊朗教授拍手叫好：向美宣戰一定會獲支持

新潤「士科大院.」低訂簽掀熱潮
驚動拜登！哥倫比亞大學學生佔樓抗議 校方將開除學籍
2024/05/01 07:39

驚動拜登！哥倫比亞大學學生佔樓抗議 校方將開除學籍
以色列揚言「報復才剛開始」 西方國家境內頻傳挺巴示威抗議
2023/10/14 12:47

以色列揚言「報復才剛開始」 西方國家境內頻傳挺巴示威抗議
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播