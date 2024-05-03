美校園反戰示威逾2千人被捕 拜登強調秩序譴責暴力

美國多所大學出現反以色列示威，美國總統拜登（見圖）2日首度公開表態，強調抗議時必須同時維持言論自由及法治，並譴責各地示威有關的暴力行為。（法新社）

2024/05/03 12:10

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕去年10月7日爆發的以哈戰爭，近日引發美國校園抗議潮，多所大學出現反以色列示威群眾，美國總統拜登2日首度公開表態，強調抗議時必須同時維持言論自由及法治，並譴責各地示威有關的暴力行為，以及他支持執法部門恢復秩序的努力。

綜合外媒報導，針對以色列在加薩走廊（Gaza Strip）與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）交戰，美國各地大學生近日展開抗議，進行反以色列示威，近日警方也陸續進行清場及逮捕動作，據指兩週內在全國40個校園已有超過2100人被捕。

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報導指出，針對校園示威，沉默多日的拜登於2日首度發表談話，他表示美國不是要人民噤聲或打壓異議的專制國家，但也不是沒有法律的國家，強調美國是公民社會，而秩序也須排在首位，任何校園、任何地方都不該容許反猶主義或針對猶太學生的暴力威脅。

拜登強調，暴力的抗議不受保障、和平的才有。若發生暴力行為，抗議就違法，打破窗戶、阻擋校園出入與癱瘓校園、迫使學校停課及取消畢業典禮等舉動，都不屬和平抗議，而是違法的。他強調民眾有抗議的權利，但沒有造成混亂的權利。

報導提到，雖然大多數校園抗議活動都是和平的，許多民主黨人和學者對警方採取的高壓手段表示震驚，不過拜登明確表示，他認為抗議活動太過分了，導致學生無法上課，造成多個校園遭到破壞，強調異議對於民主至關重要，但異議絕不能導致混亂或剝奪他人的權利，並指他支持執法部門恢復秩序的努力。

針對抗議示威是否會影響對以哈的政策，拜登則表示不受影響，並指對於正在加薩走廊作戰的以色列，他的支持仍堅定不移。

美國大學教授協會哥倫比亞大學分會則表示，最近的決定「不可挽回地損害了我們對政府的信任」，且是「過去7個月的決策和判斷中，最令人震驚的失敗的結果」。

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