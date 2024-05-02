極端天候發威！中國廣東狂風暴雨 車站旅客慘叫「抱柱求生」

近日中國社群平台瘋傳一段影片，為一群乘客站在廣東汕尾車站月台等候期間，現場突然出現一陣狂風暴雨，讓現場民眾嚇得一邊慘叫，一邊抱緊一旁柱子求生，現場景象宛如末日降臨。（圖擷取自中國微博，本報合成）

2024/05/02 14:51

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國南部近期極端氣候頻傳，又以廣東地區最為嚴重，接連爆發洪水、龍捲風、暴風雨等天災。近日中國社群平台瘋傳一段影片，為一群乘客站在廣東汕尾車站月台等候期間，現場突然颳起驚人的狂暴風勢，接著開始下起暴雨，讓現場民眾嚇得一邊慘叫，一邊抱緊一旁柱子求生，現場景象宛如末日降臨。

這段長度約12秒的影片，從4月27日起在中國各大社群平台流傳。從畫面開頭可見，現場有一塊寫著「汕尾站」的站牌，因此拍攝地點確認是在中國廣東的汕尾車站，接著拍攝乘客跟其他乘客一起等車期間，月台外突然有一陣狂風夾雨水襲來，不僅帶來極大的聲響，甚至風雨以肉眼可的速度形成「白色幕簾」，彷彿颱風過境般恐怖。

請繼續往下閱讀...

面對這突如其來的狂風暴雨，現場民眾猝不及防，紛紛嚇得一邊尖叫、一邊趕緊躲到月台柱子後側，甚至有人死死抱著柱子，以免被吹走。其中，還有旅客來不及抓住自己的行李，只能眼睜睜看著貴重物品被狂風吹走，消失在暴風雨中的白幕；另外，影片中還能聽到民眾被嚇得不斷咒罵，畫面相當怵目驚心。

宛如末日的畫面曝光後，立即掀起中國網友熱議，更紛紛討論起廣東當地整個4月以來，不斷經歷各種極端天災的慘況，「有妖孽出沒！」、「竟然看到風的形狀」、「電影都沒有這種效果」、「這樣還有車會開來嗎？」、「極端天氣今天也太嚴重！」、「整個廣東就差雪沒來了，其他全來了」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法