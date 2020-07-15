華為「統治全球」夢想破滅！英國手法可能引歐洲仿效

英國14日宣布全面禁止華為參與5G建設，分析指出可能引發歐洲國家仿效。（路透檔案照）

2020-07-15 23:59:47

〔即時新聞／綜合報導〕英國首相強生（Boris Johnson）14日召開國家安全委員會（NSC），拍板全面禁止華為參與英國5G網路建設，自12月31日起禁止再向華為購買5G設備，電信營運商已安裝的華為設備需在2027年全部撤換；美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，「華為統治全球的希望破滅」，英國可能引發其他歐洲國家仿效。

美國《有線電視新聞網》（CNN） 報導，繼美國加大制裁力道之後，英國政府的大轉彎對華為來說是一筆巨大的損失，而且可能給未來帶來更多麻煩，該公司的供應鏈已因美國祭出的限制被迫改頭換面，引發了人們對使用華為產品引發的安全問題再次感到擔憂。

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華盛頓智庫「新美國安全中心」研究員卡里薩·尼采（Carisa Nietsche）表示，英國的決定將促使歐洲各國重新評估將華為納入5G網路建設的風險，英國長期以來引領歐洲潮流，既然英方已經禁用華為，包括法國在內的其他歐洲國家可能也會仿效。

華為15日拒絕透露目前獲得的商業5G合約數字，但根據該公司前一次的統計，華為手上的91份商業5G合約，有47件集中在歐洲，27件在亞洲。

報導指出，禁用華為的風險除了恐怕招致中國的報復，對於5G網路建設進度也是沉重打擊，以英國為例，目前已有分析顯示，5G網路啟動可能會延遲3年，而全面換掉華為配件可能要花費數十億美元。

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