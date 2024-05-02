醫學奇蹟！ 腸道細菌酵素成解鎖「萬能O型血」關鍵

解決血荒的新希望，科學家發現腸道細菌酵素酵素可將血液轉為O型。示意圖。（資料照）

2024/05/02 14:53

〔編譯陳成良／綜合報導〕在生死關頭，輸血是拯救患者生命的重要手段，但必須確保供血者的血型與受血者相符。近期，來自丹麥和瑞典的研究團隊做出了一項突破性的發現，或許能在急診情況下解決血液短缺問題，同時緩解全球的血

澳洲科學媒體《科學警報》（ScienceAlert）4月30日報導，研究人員在來自腸道細菌黏蛋白艾克曼菌（Akkermansia muciniphila）發現了一組組合酵素（酶），這些組酵素能夠轉化人類紅血球中已知和先前未知的抗原，將血液轉化成O型血。這項發現或可提供臨床相關解決方案，增加普遍相容血的供應。為克服輸血難題和實現萬能血的生產提供了新的希望，有可能挽救更多生命，並在醫學領域產生重大影響。

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人們通常所說的血型，是指紅血球膜上特異性抗原的類型，與臨床關係非常密切。人類血型有多種，具體是哪一種要根據它們的「身分證」——細胞表面覆蓋的糖鏈來決定。具體來說，紅血球表面帶有被稱為聚醣的糖鏈，這些聚醣因人而異，其不同形態，就呈現為我們熟悉的A、B和O型血型。

血型匹配在輸血時至關重要，因為免疫系統會對不匹配的血球產生反應，導致潛在致命反應。O型血具有普遍相容性，因為它的醣結構為所有血型共有。醫院的O型血儲備有時無法滿足需求，因此需要製定策略將A和B型血轉化為O型血。

然而，O型血庫存常常短缺，特別是在醫療緊急情況下，醫生需要立即行動，無法得知患者的血型時。早在1982年，科學家就發現了一種能夠去除B型血細胞表面糖類的酵素，但效率低下，且存在安全隱患。

這次，科學家們重新尋找解決方案，發現了來自腸道細菌的其他酵素。這些酵素不僅能去除A型和B型抗原，還能去除它們的延伸部分。研究人員在多個供血者和不同A型和B型亞型的紅血球上進行了實驗，結果顯示，這些酵素處理紅血球的效率高，且處理時間短。

更重要的是，這些酵素還能徹底去除紅血球中除了常見A型和B型抗原外的其他4種抗原。這使得處理過的B型血紅血球與血漿的不相容性降低到了極低的水平，並減輕了不相容反應的嚴重程度。

雖然仍需進一步研究，但這項發現有望填補萬能血產製過程中的關鍵缺失。此外，利用類似的策略，研究人員還將捐贈的A型血肺轉換為萬能O型血，有望符合人體移植試驗的安全標準。

此外，實驗室培育的紅血球正在進行人體試驗，以確定其是否比捐贈的血液更持久。如果成果良好，這將減少對血液供應的需求，同時幫助需要反覆輸血的患者避免輸血相關的風險。

研究團隊認為，他們的發現或可作為一種潛在工具來處理紅血球，增加普遍相容血的儲備來緩解緊急輸血問題，但還需更多工作來改善A型血的轉化。這項研究成果已於4月29日發表在《自然·微生物學》（Nature Microbiology）期刊。

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