不顧北京反對！達賴喇嘛透過視訊向台灣信眾弘法

2019-04-02 00:31

〔即時新聞／綜合報導〕西藏流亡精神領袖、第14世達賴喇嘛，最近成功打破中國阻撓，透過網路視訊向台灣信眾弘法，同時也開啟直播，吸引數萬人次觀看，達賴表示，他上了年紀，「不太常長途旅行了」，且中國阻攔他拜訪台灣。

根據《自由亞洲電台》報導，達賴喇嘛3月31日上午11點至下午1點半，在印度達蘭薩拉（Dharamsala）透過視訊，隔空向台灣信眾弘法；達賴喇嘛表示，他已年邁，不方便長途旅行，「至於台灣呢，中國官方不同意也去不了」，能夠藉由網路向台灣的信眾們見面，達賴認為相當榮幸。

達賴喇嘛在視訊時才開場5分鐘，就在信眾們面前拿出衛生紙擤鼻子，並且向信眾們指出他最近感冒，因此「會流鼻涕」，但也幽默地說：「還好因為是透過網路，所以你們不會有危險，如果你們在我旁邊，說不定會被我感染」。

台灣國際藏傳法脈總會臉書粉絲專頁全程進行轉播，理事長侯奕伶提到，當天在台北孫中山紀念堂的主場，以及雲林縣的道場，吸引大概5500名台灣佛教徒到場共襄盛舉，網路上也有來自中國、大馬、星國的華人網友觀看直播，累積至少2萬人次點閱。

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達賴喇嘛臉書傳送門

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