下游慘了！衛星照曝三峽大壩大開閘門「超級洩洪」

2020-07-16 00:47:47

〔即時新聞/綜合報導〕中國長江流域洪災不斷,三峽大壩水情監控資訊13日晚間突然停擺長達6小時,第一線防汛人員向外媒爆料,三峽大壩已經進行「超級洩洪」,專家認為,今年發生在長江的洪水全都是人為,並非天災;印度退休空軍上校對此更揭露三峽大壩全力洩洪的衛星照片。

《今日印度》顧問、印度退休空軍上校維納亞·巴特(Vinayak Bhat)釋出的照片可見,衛星早就抓到中國在6月24日就開始洩洪,但官方一直到6月29日才釋出消息,當時中方稱,三峽大壩每天的出水量都控制在每秒3.5萬立方公尺速度,還釋出打開3個閘門洩洪的照片,但衛星竟在本月9日捕捉到三峽大壩閘門全開全力洩洪的畫面。

根據《希望之聲》報導,中國第一線防汛人員「金先生」指出,長江流域汛情十萬火急,中國高層發出封口令,不能談論洪水消息,所有防汛人員不得對外揭露真相,但三峽大壩的確已經進行「超級洩洪」,官方就算犧牲百姓也要全力保住三峽大壩。

「你可以說,今年的長江的洪水都是人爲的!」旅居德國的三峽大壩問題專家王維洛指出,長江流域所有水庫、水壩的水位、流量都是由中國官方統一調度,例如長江水倒流進入鄱陽湖,「都是長江水利委員會的調度的結果」,他認為,洪水是受到中方人為控制,不單純是天災。

Why did #China open the flood gates of #ThreeGorgesDam prematurely.

Gates opened6/24/2020 even before weather warning,much before #Yangtse flooded on7/2/2020.#Wuhan 320km downstream flooded just before @WHO rep visit.

Notice 2017more water,gates not open.https://t.co/wMJvJaBXRM pic.twitter.com/TaYCXso7hS