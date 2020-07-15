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    下游慘了！衛星照曝三峽大壩大開閘門「超級洩洪」

    2020-07-16 00:47:47
    中國長江三峽大壩近來因為上游接連暴雨、水位上漲，已開閘洩洪，下游苦受暴雨與洪水夾擊。（美聯社檔案照）

    中國長江三峽大壩近來因為上游接連暴雨、水位上漲，已開閘洩洪，下游苦受暴雨與洪水夾擊。（美聯社檔案照）

    〔即時新聞／綜合報導〕中國長江流域洪災不斷，三峽大壩水情監控資訊13日晚間突然停擺長達6小時，第一線防汛人員向外媒爆料，三峽大壩已經進行「超級洩洪」，專家認為，今年發生在長江的洪水全都是人為，並非天災；印度退休空軍上校對此更揭露三峽大壩全力洩洪的衛星照片。

    《今日印度》顧問、印度退休空軍上校維納亞·巴特（Vinayak Bhat）釋出的照片可見，衛星早就抓到中國在6月24日就開始洩洪，但官方一直到6月29日才釋出消息，當時中方稱，三峽大壩每天的出水量都控制在每秒3.5萬立方公尺速度，還釋出打開3個閘門洩洪的照片，但衛星竟在本月9日捕捉到三峽大壩閘門全開全力洩洪的畫面。

    印度退休空軍上校釋出7月9日衛星照片，顯示中國三峽大壩正全力洩洪。（圖取自Vinayak Bhat Twitter）

    印度退休空軍上校釋出7月9日衛星照片，顯示中國三峽大壩正全力洩洪。（圖取自Vinayak Bhat Twitter）

    根據《希望之聲》報導，中國第一線防汛人員「金先生」指出，長江流域汛情十萬火急，中國高層發出封口令，不能談論洪水消息，所有防汛人員不得對外揭露真相，但三峽大壩的確已經進行「超級洩洪」，官方就算犧牲百姓也要全力保住三峽大壩。

    「你可以說，今年的長江的洪水都是人爲的！」旅居德國的三峽大壩問題專家王維洛指出，長江流域所有水庫、水壩的水位、流量都是由中國官方統一調度，例如長江水倒流進入鄱陽湖，「都是長江水利委員會的調度的結果」，他認為，洪水是受到中方人為控制，不單純是天災。

    維納亞·巴特推特全文

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