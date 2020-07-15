川普簽署「香港自治法」 港府護中嗆美：虛偽干政、雙標

香港政府發出嚴正聲明，不斷護航「港版國安法」，並批評美國干預中國內政，更狂轟「虛偽」、「雙標」。（路透）

2020-07-15 23:58:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普14日表示已簽署「香港自治法」（Hong Kong Autonomy Act）來回應中國強行實施「港版國安法」，並頒布行政命令，終止香港長久以來的優惠待遇，對此香港政府發出嚴正聲明，不斷護航「港版國安法」，並批評美國干預中國內政，更狂轟「虛偽」、「雙標」。

綜合港媒報導，面對川普簽署「香港自治法」並終止香港優惠待遇，香港政府15日晚上發出嚴正聲明，表示美國政府嚴重違反國際法和國際關係基本準則，更是粗暴干預香港事務及中國內政，強調港府會全力配合中央政府反制，不讓美國霸權主義得逞。

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港府聲明中表示，美國不斷破壞香港特區和中共間「一國兩制」的關係，並以「支持港人」的政治口號來美化惡劣行為，是想藉香港問題來製造事端並打擊中國，是美方出於自身的政治考量，以民主、人權為由來違反國際法並推出措施。發言人說，美方的舉動一定會損害中美、港美間的關係以及共同利益，將對美企和人民帶來極大損失。

港府護航中共實施的「港版國安法」，大力批評美國把常用的雙重標準表露無疑，以維護國家安全來合理化法案、行政命令，卻把「中央為香港特區維護國家安全立法，視為削弱香港特區的高度自治」。

港府認為，香港一直按照《基本法》來落實「一國兩制」，中共也堅定地貫徹「一國兩制」這個原則，並按照《憲法》和《基本法》辦事；警告美方應當清楚香港特區是中國不可分離的部分，是「享有高度自治權、直轄於中央人民政府的地方行政區域」。

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