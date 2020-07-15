美國推香港自治法回應國安惡法 林鄭月娥：不擔心！

香港特首林鄭月娥表示不擔心美方對港作出的制裁。（法新社資料照）

2020-07-15 20:54:13

〔即時新聞／綜合報導〕「港版國安法」強行上路後，引起國際輿論，美國更在之後祭出「香港自治法」（Hong Kong Autonomy Act），取消香港特殊地位，終止香港長久以來的優惠待遇，以回應中共強行通過惡法。對此，香港特首林鄭月娥表示不擔心美國對香港實施的所謂制裁，稱香港的國際金融中心地位本來就不是美國給予的。

中共官媒《新華社》今天刊登對林鄭月娥的專訪，針對「港版國安法」上路，林鄭月娥表示該法確立了一個國家的底線，讓港人準確理解「一國兩制」的原則和意義，「香港國安法正是體現了中央對一國兩制的尊重和對香港特區的信任」，聲稱該法能為香港帶來穩定局面。

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至於美國祭出「香港自治法」，林鄭月娥表示不擔心美方對香港實施的制裁，「香港和美國的關係是雙邊的，從來不是香港佔了便宜...。且香港的國際金融中心地位更不是美國給予的，反而美國的金融機構在香港資本市場佔有很大的交易量」，指出美方如果在金融上對港制裁，那麼受到傷害的不只是香港，美國部分企業也會受到衝擊。

林鄭月娥表示自反送中事件爆發後，「不少西方政客通過各種方式頻頻插手香港事務，干涉中國內政」，痛批美國政府完全不尊重國際關係基本準則，應該受到譴責。同時她也指出西方現在所使用的手段就是在動搖信心，而香港國安法就是鞏固信心，還說一段時間過後，不論是海外投資者或港人，都會了解到現在的所有疑慮是杞人憂天。

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