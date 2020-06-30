《港版國安法》剛通過 香港特首與檢警2首長馬上向中輸誠

《港版國安法》在今天（6月30日）上午通過並由中國國家主席習近平簽署第49號主席令予以公佈；對此香港檢警體系兩大首長律政司長鄭若驊（左）、保安局長李家超（右）都急著輸誠，特首林鄭月娥（中）也表示將盡快刊憲公布。（歐新社）

2020-06-30 23:04:50

〔即時新聞／綜合報導〕《港版國安法》在今天（6月30日）上午經中國人大常委會通過後，已由中國國家主席習近平簽署第49號主席令予以公佈，自公布之日起開始施行；對此香港政府非常「熱烈歡迎」，香港檢警體系兩大首長律政司鄭若驊、保安局長李家超都急著輸誠，強調歡迎《港版國安法》並全力支持中共當局持法，香港特首林鄭月娥也表示，將盡快對《港版國安法》進行刊憲，以完成立法程序。

綜合外媒報導，香港特首林鄭月娥對《港版國安法》表示歡迎，指出施行後有信心「將近一年的社會動盪穩定下來，讓香港可以重新出發」，將盡快完成《港版國安法》刊憲公布程序，同步在香港實施。

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而香港檢警體系2位首長也表態歡迎；香港保安局長李家超聯同6支香港紀律部隊首長，分別為警務處處長鄧炳強、海關關長鄧以海、懲教署署長胡英明、消防處處長梁偉雄、入境事務處處長區嘉宏及政府飛行服務隊總監胡偉雄等人，對全國人大常務委員會通過《港版國安法》表達歡迎之意。

李家超強調，他與各紀律部隊會全面配合實施，並帶領各紀律部隊全面履行應有職責，做好《港版國安法》的落實工作，致力維護國家安全，並將在警務處內成立專職維護國家安全的部門，履行《港版國安法》下維護國家安全的執行工作，其他5支紀律部隊也會在其專業範疇全力協助和配合警務處執行維護國家安全的工作。

負責香港檢調系統的律政司司長鄭若驊也表示，歡迎《港版國安法》獲得通過，並列入《基本法》附件三以在香港特區公布和實施，她表示會繼續領導律政司全力支持和履行維護國家安全的職責；她強調，律政司已設立專門的國家安全犯罪案件檢控部門，將依法處理相關的檢控工作和法律事務，「身為由行政長官擔任主席的維護國家安全委員會的成員之一，會致力做好工作，協助委員會制定維護國家安全的政策，推進相關的法律制度。」

《港版國安法》在今天（6月30日）上午經中國人大常委會通過後，已由中國國家主席習近平簽署第49號主席令予以公佈，自公布之日起開始施行。（圖擷取自《新華社》）

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