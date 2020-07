貓皇亂入！英國會議員視訊會議意外插曲 與會者全笑場

2020-07-15 23:10:22

〔即時新聞/綜合報導〕武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)肆虐全球,許多社交活動都受到疫情影響,改成在線上進行,英國國會議員尼科爾森(John Nicolson)14日進行視訊會議時,家貓「羅霍」(Rojo)竟突然亂入鏡頭,半截橘色貓尾在畫面中搖來晃去,讓與會者全都笑翻,影片也很快在網路上引起熱議。

綜合媒體報導,尼科爾森14日和英國部會人員用視訊討論公共政策,當他在發表意見時,鏡頭前突然伸出一條毛茸茸的東西,尼科爾森起先佯裝鎮定,並向與會者表示「我為貓的尾巴道歉」,參加視訊會談的人士見到這個小插曲,一開始大都努力忍住笑意。

然而,在尼科爾森第二次驅趕貓咪,並著急大呼「羅霍,放下你的尾巴」時,所有與會者都忍不住笑開懷;這段「貓咪亂入鏡頭」的有趣影片很快在社交平台瘋傳,尼科爾森的可愛橘貓羅霍也受到許多網友愛戴。

A feline friend of John Nicolson MP momentarily put a paws on committee meeting business by wandering across the minister's video call pic.twitter.com/aG2TFGrvXn