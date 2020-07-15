貓皇亂入！英國會議員視訊會議意外插曲 與會者全笑場

英國國會議員尼科爾森（見圖）14日進行視訊會議時，飼養的橘貓「羅霍」竟突然亂入鏡頭，橘色貓尾在畫面中搖晃，讓視訊與會者全都笑翻，影片也很快在網路上引起熱議。（圖擷自Twitter）

2020-07-15 23:10:22

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐全球，許多社交活動都受到疫情影響，改成在線上進行，英國國會議員尼科爾森（John Nicolson）14日進行視訊會議時，家貓「羅霍」（Rojo）竟突然亂入鏡頭，半截橘色貓尾在畫面中搖來晃去，讓與會者全都笑翻，影片也很快在網路上引起熱議。

綜合媒體報導，尼科爾森14日和英國部會人員用視訊討論公共政策，當他在發表意見時，鏡頭前突然伸出一條毛茸茸的東西，尼科爾森起先佯裝鎮定，並向與會者表示「我為貓的尾巴道歉」，參加視訊會談的人士見到這個小插曲，一開始大都努力忍住笑意。

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然而，在尼科爾森第二次驅趕貓咪，並著急大呼「羅霍，放下你的尾巴」時，所有與會者都忍不住笑開懷；這段「貓咪亂入鏡頭」的有趣影片很快在社交平台瘋傳，尼科爾森的可愛橘貓羅霍也受到許多網友愛戴。

A feline friend of John Nicolson MP momentarily put a paws on committee meeting business by wandering across the minister's video call pic.twitter.com/aG2TFGrvXn — PA Media （@PA） July 14, 2020

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