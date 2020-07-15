武漢肺炎》疫情之下 英國百萬人戒菸創新高

英國調查發現，在武漢肺炎大流行期間，大約有100萬英國人戒菸，創10年新高。（路透）

2020-07-15 18:36:31

〔即時新聞／綜合報導〕英國調查發現，在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）大流行期間，大約有100萬英國人戒菸，創10年新高。

綜合外媒報導，英國反菸團體「Action on Smoking and Health（Ash）」委託民調公司YouGov在4月15日至6月20日之間訪問英格蘭、威爾士和蘇格蘭約1萬多人，詢問他們的吸菸習慣，以推算英國戒菸的總人數。Ash估算自英國3月開始爆發疫情以來，有103萬6000名菸民或最近戒菸者，已戒菸或繼續戒菸。

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在過去4個月內戒菸的人中，有41％表明是受到武漢肺炎疫情影響，研究稱這可能是受到一系列因素影響，包括對健康的關注，在隔離情況下難以獲得菸草，或不再需要吸菸社交。

另外，倫敦大學學院（UCL）發現，截至2020年6月的過去1年中，戒菸人數比2007年開始調查以來的任何一年都要多；參加調查的菸民中，有7.6％戒菸，比平均數值高出近3分之1。自2007年開始調查以來，平均每年有5.9％接受調查的吸菸者戒菸。

Ash的執行長阿諾特（Deborah Arnott）表示，「自武漢肺炎襲擊英國以來，推估有超過100萬菸民成功戒菸，但仍有數百萬人繼續吸菸。」據統計，2019年，英國總共有700萬人吸菸。

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