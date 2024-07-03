中國盒飯2肉3菜只要42元！網揭秘辛：少碰為妙

網友好奇，中國「盒飯」到底好不好吃，吸引許多網友討論。示意圖。（路透）

2024/07/03 22:11

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕短影片在中國相當流行，許多博主都會在抖音拍攝短影片介紹當地美食及生活。有網友表示，他發現最近網路上有許多介紹「盒飯」的短影音，且2肉3菜只要人民幣10元（約新台幣42元），讓他好奇提問，「你們有吃過盒飯嗎？會很鹹嗎？」

有網友在PTT發文表示，他發現最近網路上有許多介紹「盒飯」的短影音，2肉3菜只要人民幣10元（約新台幣42元），且各地菜色大多雷同，「像是鍋包肉、紅燒肉、土豆泥（馬鈴薯泥）之類的，看他們調味感覺滿重的」，但便宜的價格讓他好奇盒飯到底好不好吃，因此詢問網友，「你們有吃過盒飯嗎？會很鹹嗎？」

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貼文一出，網友紛紛留言表示，「重鹹重油，主要是給工人快速補充體力的」、「這個主打給工地工人的，所以都是碳水澱粉類，然後重油重鹹」、「光看就很重口味又油膩 感覺就很難吃」、「每個飯盒都土色，你覺得調味多清淡」、「會說便宜的，根本不了解中國人月薪多少」、「那個鋁盒少碰為妙」。

也友吃過盒飯的網友分享，「吃過，超級無敵重口味，各菜味道都混在一起，而且食材加工感非常重」、「以前在昆山工作，這種小盒飯真的難吃，米硬，配菜肉都是油味、鹹味、辣味，吃多了不好」、「盒飯那種都很油很鹹，飯都超多，不管大江南北，油都很多沒法避免」、「台灣的好吃多了」、「很鹹，飯很乾，肉炸的很柴，沒勞動不適合吃」、「我吃過，飯菜底下厚厚一層油，很可怕」。

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