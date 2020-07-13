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    被控六四煽惑非法集結 香港民主派出庭前為劉曉波逝世3週年默哀

    香港民主派人士被控六四煽惑非法集結，13日出庭前為劉曉波逝世3週年默哀。（法新社）

    香港民主派人士被控六四煽惑非法集結，13日出庭前為劉曉波逝世3週年默哀。（法新社）

    2020-07-13 16:43:38

    〔編譯陳成良／綜合報導〕一生為中國的人權與民主奮鬥、晚年卻遭中共禁錮的劉曉波，3年前的7月13日因無法適時獲得保外就醫而肝癌病逝。被控今年六四煽惑非法集結的香港民主派人士，13日出庭前，為劉曉波默哀1分鐘，他們高舉劉曉波肖像，並高呼「曉波無罪」、「言論無罪」等口號。

    綜合港媒報導，今年六四晚會在香港銅鑼灣維園舉行，遭港警以限聚令為由反對，當晚有港人自行推倒鐵馬，並進入維園悼念。香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）主席李卓人、副主席何俊仁、秘書蔡耀昌、常委立法會議員尹兆堅、梁耀忠、壹傳媒集團創辦人黎智英、民陣副召集人陳皓桓等13人，隨後被控煽惑他人參與未經批准集結。

    他們在西九龍裁判法院出庭前，除為劉曉波默哀外，李卓人並宣布支聯會今晚將舉行全球線上悼念會，並在今晚8時，於銅鑼灣教協會址為劉曉波默哀1分鐘。

    李卓人痛批港警打壓人民集會和表達的權利，強調30年來香港一直都有的六四集會，到了第31年竟被港警查禁，但「禁制得了集會，卻禁制不了人心」。他表示，會即使面對港版國安法，支聯會依然會堅持港人有悼念的權利。

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