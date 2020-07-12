多到「跌破眼鏡」！香港民主派初選總投票數衝破50萬人

針對香港將在今年9月舉行的立法會改選，香港民主派在7月11日、7月12日舉行「民主派35+初選」，在初選投票首日（11日）便出現22萬8983人進行投票，而今天截至今天下午5點為止，總投票人數已達44萬7923人。（美聯社）

2020-07-12 19:28:38

〔即時新聞／綜合報導〕針對香港將在今年9月舉行的立法會改選，香港民主派在7月11日、7月12日舉行「民主派35+初選」，而香港民眾無懼中共當局與香港政府聯手祭出《港區國安法》恫嚇，在初選投票首日（11日）便出現22萬8983人進行投票，而今天（12日）截至今天下午5點為止，總投票人數已達44萬7923人，初選發起人之一的香港大學副教授戴耀廷預估有望突破60萬人；預計初選投票將在今晚9時結束，然而負責統籌初選的民主動力召集人趙家賢已宣布，截至晚間6點半為止，總投票人數已突破50萬大關。

綜合外媒報導，民主派旗下各黨在香港各地設置的投票站有約250多個，但有部分站點遭香港建制派人士或其支持者攻擊騷擾，香港警方在多個站點對排隊人群錄影蒐證，仍無法動搖這麼多香港人出來投票為自己發聲的意願，有部分投票站在今天（12日）出現約百人排隊投票、甚至200多人的盛況。

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而這次出來投票的人數也多到讓戴耀廷直呼「跌破眼鏡」，立法會前議員區諾軒曾呼籲港人出來創造歷史，讓總人數至少能達全港選民總數的一成，約44萬人，沒想到首日投票就近22萬人出來投票，讓民主派振奮不已，將目標人數從原本的17萬上修至50萬；結果截至今天下午5點已達44萬7923人次投票，香港大學副教授戴耀廷預估有望突破60萬人。

區諾軒表示，截至下午5時，累積票數達44萬7923票，按2019年區議會選舉中，民主派總得票量計算，初選票數已達24%，大幅超出原先所訂下「2019年香港區議會選舉中，民主派總得票數約170萬票」一成，即17萬票的目標；而稍早負責統籌初選的民主動力召集人趙家賢宣布，截至今天晚間6點半為止，總投票人數已突破50萬大關。

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