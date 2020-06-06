在台灣首次參加六四晚會 林夕：要有免於恐懼的自由

中國近日強推「港版國安法」，提前結束一國兩制，引發國際社會譁然；在台香港人4日在自由廣場舉辦「六四天安門」紀念晚會，林夕（見圖）在會上受訪表示，「首先要有勇氣，才可以有不恐懼的自由」。（資料照，林夕提供）

2020-06-06 23:51:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國近日強推「港版國安法」，提前結束一國兩制，引發國際社會譁然，在台香港人4日在台北市自由廣場舉辦「六四天安門」紀念晚會，銅鑼灣書店老闆林榮基、知名作詞人林夕也都與會；林夕受訪說：「首先要有勇氣，才可以有不恐懼的自由。」

綜合媒體報導，六四「天安門事件」今年屆滿31周年，今年首次有一群香港人在台灣自由廣場舉行紀念晚會，發起人鍾慧沁帶領與會人士高喊「平反六四、八九民運」、「釋放中國民運人士」、「願榮光歸香港」、「願台灣早日獨立」等口號，香港「詞神」林夕首次在台參加六四紀念及會，他還在現場喊出「天滅中共，結束一黨專政」。

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根據《自由亞洲電台》報導，林夕早在2015年就移居台灣，他過去在香港都是自己在家點蠟燭紀念，今年則首度在台參加六四紀念活動，林夕受訪表示，中共政權像是「暴政」，暴政的歷史不能遺忘，不知道歷史的可怕，歷史會恐怖地輪回，要提防暴政對人們的影響。

林夕表示，今年在台北舉辦的「燭光悼六四」是在台港人主辦，有許多香港人是想要向中國強權表達不怕，「恐懼本身是什麼，恐懼本身最恐怖的就是恐懼本身。你首先要有勇氣，才可以有不恐懼的自由」。

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