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縮了？ 《環時》總編稱海參崴已是俄國領土 網民狂酸「胡孝子」

中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進經常對中國的外交情勢發表意見，然而作風強硬的胡錫進遇上俄羅斯慶祝符拉迪沃斯托克（中國稱海參崴）建城160週年竟然「縮了」，被中國網友嘲諷從「胡叼盤」進化成「胡孝子」。（彭博）

中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進經常對中國的外交情勢發表意見，然而作風強硬的胡錫進遇上俄羅斯慶祝符拉迪沃斯托克（中國稱海參崴）建城160週年竟然「縮了」，被中國網友嘲諷從「胡叼盤」進化成「胡孝子」。（彭博）

2020-07-05 17:14:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進經常對中國的外交情勢發表意見，不僅過去頻頻撰文狂嗆美國，近期面對中印交惡與《港版國安法》所引起的國際爭議也絲毫不退縮，然而作風強硬的胡錫進遇上俄羅斯慶祝符拉迪沃斯托克（中國稱海參崴）建城160週年竟然「縮了」，胡錫進在微博發文稱「海參崴等地今天已經是俄羅斯的領土，對這個事實，我們中國人需要接受」，被中國網友狂酸是「胡孝子」，甚至該文疑似被網友嗆到關閉留言，但中國網友仍在轉發區繼續砲轟。

俄羅斯駐華大使館7月5日在官方微博發布一部有關符拉迪沃斯托克（Vladivostok）建城160年的宣傳影片，並寫道「今天是符拉迪沃斯托克建城160周年紀念日」，甚至強調名字意義為「統治東方」；但符拉迪沃斯托克在清代被稱為「海參崴」，是1860年中國清政府與俄羅斯帝國簽署不平等的《中俄北京條約》被俄方掠奪的土地，因此惹來大批中國網友不滿，紛紛痛罵「這是侮辱和挑釁」、「別往中國人心上撒鹽」。

然而向來以戰狼著稱的中國外交部為首的外交系統卻沒有任何回應，連身為馬前卒的中國官媒也一反常態的相當低調，而這時向來以對外立場強硬、捍衛中國領土完整與民族尊嚴的《環球時報》總編輯胡錫進，在微博發表一篇緩頰的長篇文章；胡錫進在文中表示，自己反對俄羅斯使館發這個微博，「這是我的基本態度」，符拉迪沃斯托克（海參崴）等城市所在的那些土地都是中國的故土，「但它們今天已是俄國的領土，對這個事實，我們中國人需要接受」，無論我們對那些故土有多少感情，「中國作為國際法的維護者都不能表達我們有意在未來收回那片故土的任何官方意願」。

胡錫進這篇文章引起大批中國網友不滿，目前該文疑似被嗆到關閉留言，然而大批網友仍利用轉發功能繼續砲轟，不僅嘲諷他從「胡叼盤」進化成「胡孝子」，更狂嗆「又放屁吧！你可以說歷史既成事實，但是希望國人尊重國際法去理解俄羅斯，忘記過去簡直就是放屁」、「這麼高難度的飛盤都能叼，老胡確實不一般」、「胡真是條洗地的好狗；傲慢的毛子對中國充滿貶低與蔑視的情況下，胡都能長篇大論得出:中俄友好，都是美帝挑撥」、「知道老胡會叼，沒想到他能在鋼絲繩上玩托馬斯迴旋叼盤術」。

俄羅斯駐華大使館在微博上發文。（圖擷自微博）

俄羅斯駐華大使館在微博上發文。（圖擷自微博）

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