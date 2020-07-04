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俄紀念海參崴建城 中國官方不吭聲 學者：中國領導階層矛盾

俄羅斯駐華大使館日前在微博慶祝符拉迪沃斯托克（華稱海參崴）建城160週年，引發中國網路輿論沸騰，有大批網友怒嗆俄國「挑釁、辱華」，而中國官方卻罕見噤聲；對此，香港學者鄭宇碩（見圖）指出，「中國領導階層矛盾」。（資料照，記者林正堃攝）

俄羅斯駐華大使館日前在微博慶祝符拉迪沃斯托克（華稱海參崴）建城160週年，引發中國網路輿論沸騰，有大批網友怒嗆俄國「挑釁、辱華」，而中國官方卻罕見噤聲；對此，香港學者鄭宇碩（見圖）指出，「中國領導階層矛盾」。（資料照，記者林正堃攝）

2020-07-04 20:37:35

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯駐華大使館日前在微博慶祝符拉迪沃斯托克（Vladivostok）建城160週年，引發中國網路輿論沸騰，有大批網友怒嗆俄國「挑釁、辱華」，而中國官方卻罕見噤聲；對此，香港學者鄭宇碩指出，「中國領導階層矛盾」。

綜合媒體報導，俄羅斯駐中使館2日在官方微博發布一支符拉迪沃斯托克（Vladivostok）建城160年的宣傳影片，稱俄國1860年在該地建立軍事港口，還強調名字為「統治東方」的意思，此舉讓許多中國網友氣炸，瘋狂在底下留言洗板痛批「侮辱、挑釁」，要求俄國使館刪文。

根據《自由亞洲電台》報導，俄羅斯駐華使館的貼文引起中國網友群情激憤，中國政府和官媒不僅沒有做出「戰狼式」表態，還持續封殺民間意見，香港城市大學退休政治學教授鄭宇碩表示，中國政府在內外部環境不好時，就會採取戰狼外交，典型就是用民族和愛國主義作為號召，維持人民對領導層和政權的信心；這次在領土問題上，中國領導階層對俄羅斯不吭一聲、不敢維護權益，「這是一個基本的矛盾」。

俄羅斯駐中使館2日在官方微博發布一支符拉迪沃斯托克建城160年的宣傳影片，讓許多中國網友氣炸，瘋狂在底下留言洗板痛批「侮辱、挑釁」，要求俄國使館刪文。（圖擷自微博）

俄羅斯駐中使館2日在官方微博發布一支符拉迪沃斯托克建城160年的宣傳影片，讓許多中國網友氣炸，瘋狂在底下留言洗板痛批「侮辱、挑釁」，要求俄國使館刪文。（圖擷自微博）

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