報復美國 《環時》總編：中國將對美媒祭限制措施

2020-07-01 16:13:42

〔即時新聞/綜合報導〕美國把多家中國官方媒體機構認定為「外國使團」,引發中國不滿,《環球時報》總編輯胡錫進今日(1日)稍早在推特上稱,中國將對駐華的美國媒體,提出相應的限制措施。

根據《路透》報導,胡錫進表示,中國將對駐華的美國媒體祭出限制措施,但沒有透露具體的措施。《環球時報》是中共旗下《人民日報》所辦的國際新聞報紙,帶有強烈的官方宣傳和民族主義色彩。

請繼續往下閱讀...

美國國務院在上個月22日宣布,將《央視》、《人民日報》、《環球時報》及《中國新聞社》等4家中國媒體列為「外國使團」,加上2月公布的《新華社》、《中國環球電視網》、《中國國際廣播電台》、《中國日報》與《美國海天發展》,目前共有9家中國媒體被美方列入名單。

作為報復,中國在3月宣布,驅逐在美媒《紐約時報》、《華爾街日報》和《華盛頓郵報》在華工作的記者。

Based on what I know, China will announce reciprocal restrictions on US media branches in China. It’s regrettable that deteriorating China-US ties have harmed work of media outlets of both sides. I strongly urge that the US not to escalate suppression of Chinese media further.