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報復美國 《環時》總編：中國將對美媒祭限制措施

美國把多家中國官方媒體機構認定為「外國使團」，《環球時報》總編輯胡錫進今日在推特上稱，中國將對駐華的美國媒體，提出相應的限制措施。（路透）

美國把多家中國官方媒體機構認定為「外國使團」，《環球時報》總編輯胡錫進今日在推特上稱，中國將對駐華的美國媒體，提出相應的限制措施。（路透）

2020-07-01 16:13:42

〔即時新聞／綜合報導〕美國把多家中國官方媒體機構認定為「外國使團」，引發中國不滿，《環球時報》總編輯胡錫進今日（1日）稍早在推特上稱，中國將對駐華的美國媒體，提出相應的限制措施。

根據《路透》報導，胡錫進表示，中國將對駐華的美國媒體祭出限制措施，但沒有透露具體的措施。《環球時報》是中共旗下《人民日報》所辦的國際新聞報紙，帶有強烈的官方宣傳和民族主義色彩。

美國國務院在上個月22日宣布，將《央視》、《人民日報》、《環球時報》及《中國新聞社》等4家中國媒體列為「外國使團」，加上2月公布的《新華社》、《中國環球電視網》、《中國國際廣播電台》、《中國日報》與《美國海天發展》，目前共有9家中國媒體被美方列入名單。

作為報復，中國在3月宣布，驅逐在美媒《紐約時報》、《華爾街日報》和《華盛頓郵報》在華工作的記者。

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