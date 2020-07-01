港版國安法施行首日 香港七一遊行 警水砲車驅散（不斷更新）

許多港民自主集結在銅鑼灣東角道，遭港警強硬執法，出動水砲車及對民眾噴辣椒水企圖驅離群眾。（法新社）

2020-07-01 16:30:38

首次上稿 15:52

更新時間 16:30

〔即時新聞／綜合報導〕中國全國人大常委會昨表決通過「港版國安法」，由國家主席習近平簽署主席令，港府昨宣布晚間11時起生效，即日起可針對各公眾活動嚴厲執法，「香港民間人權陣線」（民陣）本擬今（1日）午發起遊行，遭當局禁止，但仍有許多人自主集結在銅鑼灣東角道，遭港警強硬執法。

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【14:12】首名犧牲者？港版國安法後舉「紫旗」民主派議員遭噴椒扣走

「香港民間人權陣線」（民陣）本擬今（1日）午發起遊行，遭當局禁止，但仍有許多人自主集結在銅鑼灣東角道，遭港警強硬執法，在國安法通過後首次舉紫旗警告，同時在現場拘捕立法會民主黨議員尹兆堅。

港版國安發施行首日，許多港民自主集結在銅鑼灣東角道，遭港警強硬執法。（美聯社）

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