港版國安法施行首日 香港七一遊行 警水砲車驅散（不斷更新）
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更新時間 16:30
〔即時新聞／綜合報導〕中國全國人大常委會昨表決通過「港版國安法」，由國家主席習近平簽署主席令，港府昨宣布晚間11時起生效，即日起可針對各公眾活動嚴厲執法，「香港民間人權陣線」（民陣）本擬今（1日）午發起遊行，遭當局禁止，但仍有許多人自主集結在銅鑼灣東角道，遭港警強硬執法。
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【16:26】港警被耍了？男子攜「港獨」旗遭捕 網友發現旗面2字亮點
香港警方今宣布1名男子因攜有「香港獨立」旗幟遭逮，為國安法上路後首案，但卻被眼尖網友發現旗面有亮點。
【15:32】港警內部指引曝光！「光復香港」旗幟口號違國安法 可無預警拘捕
港警內部執法指引已列明，揮舞有「香港獨立」及「光復香港、時代革命」等內容的旗幟或高喊相關口號，均屬「危害國家安全行為」，而警方在拘捕行動前，可無需預先作出警告。
【15:32】港版國安法生效後港人首度上街 警已逮捕逾70人
港版國安法昨晚11時生效上路，不少港人今日上街抗爭，據臉書粉專「香港警察 Hong Kong Police」最新訊息，自中午開始，警方已拘捕超過70人。
【14:14】國安法通過後首例 男子持港獨旗幟遭逮捕
「香港國安法」昨日晚間11點刊憲生效，稍早傳出港警已以涉嫌觸犯國安法為由逮捕一名男子，是國安法上路後首案。
【14:12】首名犧牲者？港版國安法後舉「紫旗」民主派議員遭噴椒扣走
「香港民間人權陣線」（民陣）本擬今（1日）午發起遊行，遭當局禁止，但仍有許多人自主集結在銅鑼灣東角道，遭港警強硬執法，在國安法通過後首次舉紫旗警告，同時在現場拘捕立法會民主黨議員尹兆堅。