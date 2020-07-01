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香港國安法生效未滿24小時 已9人觸法被捕

泛民主派立法會議員朱凱迪（左起）、民陣副召集人陳皓桓、社民連前立法會議員梁國雄，1日上街遊行反國安法。（彭博）

泛民主派立法會議員朱凱迪（左起）、民陣副召集人陳皓桓、社民連前立法會議員梁國雄，1日上街遊行反國安法。（彭博）

2020-07-01 21:04:59

〔編譯管淑平／綜合報導〕香港國安法生效不到24小時，已有首批至少9人被捕。多名香港民主派支持者，1日無畏國安法，自發在香港島多處聚集示威，到晚間8點為止，警方逮捕超過300人，其中9人是因涉嫌違反國安法；在鎮暴警力當中，也首見掛著粉紅色呼號卡、編號「N」開頭的警務處新成立國家安全專責警力。

首見粉紅呼號卡、編號「N」專責警力

警方晚間聲明，到晚上8點為止，共逮捕超過300人，其中9人、5男4女是因涉嫌違反國安法，包括喊「光復香港」、「香港獨立唯一出路」口號、展示附有英、美國旗和中英文「香港獨立」標語等。

一名男子下午1點多在銅鑼灣百德新街遭警搜出攜帶寫有「香港獨立」旗幟，被依違反國安法逮捕，成為首名涉嫌觸犯此法遭拘捕者，不過「路透」記者指出，這名男子的旗幟上還寫有「不要」的小字，對此，警方未回應。

從中午到傍晚，銅鑼灣、灣仔到金鐘一帶，多處有群眾藉各式名義聚集，民主派政黨也以申請獲准設攤位募款為由上街。警方頻頻發射催淚彈、胡椒噴劑、射水砲驅散，示威者設路障燒雜物、挖磚堵路、築傘陣阻擋，不少人揮舞或喊「香港獨立」旗幟和口號，甚至有人拿出被認為象徵「香港國」的藍白旗。

被中國官方媒體點名批評的香港媒體人黎智英也在中午，手持「堅持五大訴求、反抗國安惡法」標語，出現在民主黨的攤位。

警務處已成立國家安全處負責國安法執法，由一名副處長擔任主管。根據警方內部的國安法執法指南，揮舞「香港獨立」、「香港國」藍白旗、象徵西藏獨立的「雪山獅子旗」、代表東突厥斯坦、台灣、新疆等九地獨立的「九獨」旗，以及「光復香港、時代革命」、「香港獨立唯一出路」、「香港人建國」、「香港獨立民族自強」等八大旗幟、標語和口號，都屬危害國家安全行為，警方可無預警逕行逮捕。

香港支持民主的示威者1日無畏國安法生效，舉著反送中運動標語和香港獨立旗幟，上街反惡法。（法新社）

香港支持民主的示威者1日無畏國安法生效，舉著反送中運動標語和香港獨立旗幟，上街反惡法。（法新社）

港人七一上街抗議國安法。（路透）

港人七一上街抗議國安法。（路透）

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