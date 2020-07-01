為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

「港版國安法」處處不合理 香港大律師公會公開痛批

「港版國安法」昨晚（30 日）11時正式實施。圖為防暴警察在香港銅鑼灣地區的百貨商場前守衛。（彭博）

「港版國安法」昨晚（30 日）11時正式實施。圖為防暴警察在香港銅鑼灣地區的百貨商場前守衛。（彭博）

2020-07-01 22:16:23

〔即時新聞／綜合報導〕「港版國安法」昨晚（30 日）11時正式實施，香港大律師公會今日發表聲明，痛批國安法種種不合理之處。

根據《立場新聞》 報導，聲明中指出，該法在生效前，港人只能看到草案說明，完全沒有進行有意義諮詢，法案生效後，至今仍未有英譯版本，實屬不尋常。公會也指出，該條文不符合《基本法》四項罪行條文模糊，有被任意使用的可能。

大律師公會聲明 也對多項條文提出質疑，包括中央機構決定就某案行駛管轄權時，涉案人將被移送中國受審，但這並非引渡程序，不受現行司法程序規範，而改為根據中國程序法，此讓人擔憂被告的公平審訊權是否能獲得充分保障。

大律師公會認為，國安法亦賦予駐港國安公署超越現行法例的權力，讓司法機關日後亦無權監察執法部門的監控行動。多項條文包括《國安法》的解釋權屬人大常委、審理國安案件的法官由行政長官指定、發表危害國家安全言行的法官，會被終止法官資格等條文，都容許駐港國安公署的地位凌駕於本地法律之上。

此外，大律師公會也批評國安法削弱《基本法》及《中英聯合聲明》保障的高度自治，損害「一國兩制」下的核心支柱，包括獨立司法權，以及公民享有的基本權利和自由。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
港版國安法通過 國民黨籲中共：尊重香港民主制度及追求自由精神
2020-06-30 19:28

港版國安法通過 國民黨籲中共：尊重香港民主制度及追求自由精神
美擬加強制裁中共官員！彭博：中資銀行逾32兆資金面臨風險
2020-06-30 14:23

美擬加強制裁中共官員！彭博：中資銀行逾32兆資金面臨風險
走過疫情時代 購屋觀改變宜居是關鍵

走過疫情時代 購屋觀改變宜居是關鍵
港版國安法「敲響香港喪鐘」 黎智英：繼續奮鬥、發行日報
2020-06-29 19:23

港版國安法「敲響香港喪鐘」 黎智英：繼續奮鬥、發行日報
美中對槓！ 龐皮歐：美國將捍衛自己不受中共暴政的侵害
2020-05-30 23:23

美中對槓！ 龐皮歐：美國將捍衛自己不受中共暴政的侵害
女星發嗲功力了得每天視訊愛火狂燒

女星發嗲功力了得每天視訊愛火狂燒
國際今日熱門
2020-06-30 23:41

中印衝突釀傷亡 法國防部長表態挺印度

2020-06-30 23:39

聊天室討論如何性侵、虐童 德司法部：逾3萬人涉案

2020-07-01 00:16

中國品質？第三起！ 阿爾及利亞軍用無人機墜毀

2020-06-30 23:39

「一國兩制」崩毀！香港監察籲國際採取行動 讓北京付出代價

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播