「港版國安法」處處不合理 香港大律師公會公開痛批

「港版國安法」昨晚（30 日）11時正式實施。圖為防暴警察在香港銅鑼灣地區的百貨商場前守衛。（彭博）

2020-07-01 22:16:23

〔即時新聞／綜合報導〕「港版國安法」昨晚（30 日）11時正式實施，香港大律師公會今日發表聲明，痛批國安法種種不合理之處。

根據《立場新聞》 報導，聲明中指出，該法在生效前，港人只能看到草案說明，完全沒有進行有意義諮詢，法案生效後，至今仍未有英譯版本，實屬不尋常。公會也指出，該條文不符合《基本法》四項罪行條文模糊，有被任意使用的可能。

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大律師公會聲明 也對多項條文提出質疑，包括中央機構決定就某案行駛管轄權時，涉案人將被移送中國受審，但這並非引渡程序，不受現行司法程序規範，而改為根據中國程序法，此讓人擔憂被告的公平審訊權是否能獲得充分保障。

大律師公會認為，國安法亦賦予駐港國安公署超越現行法例的權力，讓司法機關日後亦無權監察執法部門的監控行動。多項條文包括《國安法》的解釋權屬人大常委、審理國安案件的法官由行政長官指定、發表危害國家安全言行的法官，會被終止法官資格等條文，都容許駐港國安公署的地位凌駕於本地法律之上。

此外，大律師公會也批評國安法削弱《基本法》及《中英聯合聲明》保障的高度自治，損害「一國兩制」下的核心支柱，包括獨立司法權，以及公民享有的基本權利和自由。

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