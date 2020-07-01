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七一遊行》港警個資散落商場 港人酸：高度表揚「國家英雄」

今日有港人在香港銅鑼灣商場內，撒下大量印有警員資料的傳單。（圖擷取自臉書＿香港浸會大學學生會編輯委員會 Hong Kong Baptist University Students' Union Editorial Board）

今日有港人在香港銅鑼灣商場內，撒下大量印有警員資料的傳單。（圖擷取自臉書＿香港浸會大學學生會編輯委員會 Hong Kong Baptist University Students' Union Editorial Board）

2020-07-01 22:53:16

〔即時新聞／綜合報導〕自去年反送中運動以來，港警頻頻濫權濫暴之舉，甚至真槍實彈射擊主張和理非的示威者與前線支援的照護員，引爆港人怒火，更加深了建制派與泛民派支持者間的對立。今日有港人在香港銅鑼灣商場，撒下大量印有警員資料的傳單。

綜合港媒報導，香港銅鑼灣時代廣場內，有大量印有警員個人資料的傳單散落在地，吸引港人圍觀。對此，港警圍起封鎖線，商場派遣人員清理傳單。

消息一出，港人紛紛冷諷，「想高度表揚守護香港嘅警察」、「有機會讓大眾認識國家英雄」、「老豆搵仔（發佈大量警員資料的Telegram頻道）實體版上線啦」、「下次印成貼紙，貼喺巴士或街，讓更多人看到紙上內容」、「全港咁（這麼）多人支持香港『警察』，肯定好多人買禮物送過去」。

不少港人酸道，「要保持衛生！用完嘅condom（保險套）唔好隨便丟」、「做乜咁多遺照㗎？（怎麼這麼多遺照）」、「香港人唔（不）會屈服」、「出殯用唔岩（適合）規矩」、「制裁名單」。

通訊加密軟體Telegram頻道「老豆搵仔」因公開大量「黑警」（濫暴警員）的真實姓名與員警ID資料，而被港警視為重大打擊對象之一。

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