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    香港疫情緩解 林鄭月娥：多數公務員自5月4日起回辦公室上班

    香港特首林鄭月娥。（美聯社）

    香港特首林鄭月娥。（美聯社）

    2020-04-28 12:20:03

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎影響全球，中國作為疫病源頭，讓週邊國家、地區人民都繃緊神經；香港政府曾2次安排部分公務員居家上班配合防疫，而今日，香港特首林鄭月娥宣布從5月4日開始，多數公務員將正式重返工作崗位，但並未針對何時解除旅行和社交限制做補充，目前已知最少將延長至5月7日。

    根據《路透》報導，港府週一報告指出已連續2日未有新增病例，鑑於疫情緩解，港府將要求多數公務員於5月4日重新回到辦公室上班；除此之外，林鄭月娥也表示，自週一起，戶外運動設施、圖書館及博物館等也重新開放，但4人上的集會活動仍然禁止。

    港府上週表示，旅行和社交限制將至少延長至5月7日，是否放寬對中國的跨境旅行限制還尚在考慮中。

    受防疫工作影響，「反送中」運動力道被迫減緩，國際對此議題關注也降低，中國及港府卻趁機「算帳」；18日，港府大動作拘捕反送中運動知名參與者，其中「香港民主之父」民主黨創黨成員李柱銘、香港「壹傳媒」創辦人黎智英等至少15名泛民派人士被捕，再度讓此議題受國際矚目，多國政要皆對此發表譴責。

    針對防疫限制影響港人示威自由一事，林鄭月娥曾表示，在考慮是否繼續實施限制措施時，首先要考慮的是「維護公共健康和確保公民健康」，其次才考慮限制措施對不同行業的經濟影響，「第三項才考慮其對人們的心理健康影響」。

    截至目前，香港境內確診人數來到1037例，死亡共有4例。

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