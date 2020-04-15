中國隱匿疫情 澳洲瓦加瓦加終止與昆明姐妹市關係

澳洲新南威爾斯州瓦加瓦加（Wagga Wagga）市議會決議，斷絕和中國昆明的姐妹市關係。圖為瓦加瓦加牛群。（路透）

2020-04-15 17:02:43

〔中央社〕澳洲新南威爾斯州瓦加瓦加（Wagga Wagga）市議會決議，斷絕和中國昆明的姐妹市關係。提出動議的當地市議員認為，不應該和隱匿疫情並危害全球的共產主義國家保持關係。

澳洲廣播公司（ABC）報導，瓦加瓦加市是澳洲新南威爾斯州最大內陸城市，當地自1988年起就和中國昆明市締結為姐妹市；不過，瓦加瓦加市議會昨天晚上決議，要終止兩地長達30多年的姐妹市關係。

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提出這項動議的無黨籍獨立議員芬內爾（Paul Funnell）認為「中國共產黨政府喜歡撒謊、耍詭計和隱瞞事實」。他指出，中國政府將2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎，COVID-19）散播到全世界，危害人命並且造成破壞。瓦加瓦加市議會要和共產主義政權斷絕關係。

對於瓦加瓦加市議會的決定，居住於當地的國家黨籍新南威爾斯州州議會議員方韋斯（Wes Fang）卻形容為「可怕」。 他指出，相信那是出於種族考量，是低劣的政治作為。

但芬內爾解釋，他是反對共產主義，但並未鼓吹種族主義。他強調，這是兩個城市政府之間的事情，和種族完全沒有關係，「（有關動議）並不要針對人民；但明顯地，很多人會跳出來說這是種族主義」。

芬內爾指出：「這和中國人沒有關係，也不要是針對任何地方。」

但方韋斯認為，不應該把昆明市的民眾和中國政府扯在一起。他說：「因為在武漢發生的事而譴責我們的姐妹市，就像是因為德國在兩次世界大戰的作為而譴責我們的另一個姐妹市（德國）諾林根一樣。」

對於芬內爾要求與昆明市斷絕姐妹市關係的動議，瓦加瓦加市議會昨晚已表決通過。

報導指出，預料瓦加瓦加市議會下次4月27日開會時，將會有人提出「撤回動議」。

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