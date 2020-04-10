歐洲封鎖令分區鬆綁 義目標4月底

義大利瓦雷澤醫院兩名醫生，九日在加護病房內伸出雙手，手掌上寫著「我們一定會成功」，為所有抗疫醫護與病患打氣。（路透）

2020-04-10 05:30:00

義鎖國一個月趨緩 大意不得

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕武漢肺炎疫情在歐洲延燒了兩個多月，部分疫情較早爆發的國家已著手準備鬆綁封鎖令，但也有不少國家疫情正在攀升。義大利自三月十日鎖國抗疫，疫情終於在全國停擺一個月後趨緩，八日新增死亡病例數與重症患者人數皆較前一日低，累計近十四萬起確診病例。義大利總理孔蒂九日透露，假如科學家認可，義大利可望於四月底開始逐步鬆綁禁令，但孔蒂也強調，義大利仍不能對疫情降低戒心。

立陶宛政府八日雖然宣布封鎖令再延兩週至廿七日，但規範稍微鬆綁，允許民眾在特定場所販售植物、種子、肥料，並開放外籍人士入境依親。立陶宛累計九百多起確診病例，八日新增病例數僅有三十多起。捷克部分商家自九日起得以重新開張，政府也鬆綁體育活動的限制，允許民眾從事騎單車、跑步等非多人群聚運動；至於下週的復活節假期，捷克政府相信民眾會理性地不與他人見面，以免徒增感染風險，不考慮收緊防疫政策。截至九日，捷克累計五三三五起確診病例。

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捷克放寬運動 奧小商家將復工

奧地利計畫於復活節假期後，自十四日起允許小型商家復工，預計五月一日讓全部商家重新開業；丹麥十五日將重新開啟學校與護理中心，讓家長返回工作崗位，但仍禁止十人以上群聚；封鎖令將於十三日期滿的挪威，計畫於四月廿日至廿七日重新開放幼稚園，小學一年級至四年級的學生則於廿七日重返校園。奧地利、丹麥皆累計約六千起確診病例。

德國總理梅克爾六日表示，德國的封鎖令至少會持續至四月十九日，談論鬆綁防疫禁令為時過早，但同日亦傳出德國內政部正研擬自十九日起放寬禁令，並規劃放寬後的防疫對策。德國累計十一．三萬起確診病例、二三四九起死亡病例。

德至少封至19日 法未見緩和

累計逾十一萬起確診病例的法國，由於疫情尚未緩和，八日宣布延長封鎖令至四月十五日，法國衛生部指出，法國截至八日已有七六三二名確診病患於醫院內逝世，假如計入療養院中的死亡病例，死亡病例數得再加三成到突破萬人，雖然加護病房的新增病患比率已經連續九天下降，但醫院的壓力仍然很大。

歐盟執委會八日建議歐盟成員國與冰島、挪威、瑞士等歐洲國家，將歐洲旅行禁令統一延長至五月十五日。世界衛生組織歐洲區主任克魯格（Hans Kluge）也表示，「現在還不是鬆綁禁令的時候」，呼籲所有國家在保護醫護人員、透過公共措施停止與減緩武漢肺炎的傳播，以及繼續藉由溝通讓民眾遵守防疫措施這三個方面加強努力，並付出兩、三倍的努力防疫。

義大利國家衛生院首席流行病學家雷薩（iovanni Rezza）警告，即使新增病例大減，病毒仍在人群中流竄，目前只是首戰取得一些成功，未來需要長期抗戰。

八日準備去超市購物的西班牙馬德里民眾，在建築外排隊並保持社交距離。（美聯社）

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