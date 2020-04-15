中國傳統市場照賣 澳:全球健康威脅

中國武漢市解封後，當地傳統市場隨即恢復活絡，但澳洲總理與多名美國國會議員都認為，被視為疫情源頭的傳統市場應該全部關閉。（法新社）

2020-04-15 05:30:00

「病毒源自市場」 總理砲轟世衛坐視不管

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕武漢肺炎疫情被認為起源自中國傳統市場販售的野味，最早傳出疫情的武漢市華南海鮮批發市場目前仍被關閉。但另一個武漢市最大的傳統市場「白沙洲大市場」，不僅在封城期間維持基本的運作，解封後也很快就恢復疫情爆發前的熱絡景況，中媒指出，截至十二日，該市場已有九成商家復工。

武漢最大市場 一直在營業

為防堵疫情因市場活動二度爆發，民眾必須持有健康認證「綠碼」、量測體溫後才能進入白沙洲大市場，載貨的車輛也需經過消毒。白沙洲大市場販賣蔬菜、魚貨、冷藏雞肉與當季食品，當地攤販指出，該市場禁止宰殺雞、豬、羊等家禽畜，必須在專門的屠宰場完成宰殺後，再送至市場販賣，市場管理單位每天都會抽驗蔬菜、生鮮等，確保市場產品安全無虞。

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澳洲總理莫里森十四日指出，他難以理解世衛組織竟坐視中國的傳統市場繼續營運，並表示這不是第一次出現源自市場的病毒，稱傳統市場為「全球健康威脅」。澳洲第九頻道新聞網（Nine Network）說，莫里森的立場可能會使澳洲與世衛組織發生意見衝突。澳洲衛生部長杭特（Greg Hunt）也贊同莫里森的看法，表示病毒很可能源自武漢的傳統市場，因此他們在市場重開的議題上，不同意某些國際組織的做法。

佛奇曾建議中國應續關閉

美國傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）月初表示，由於具有危險性，中國應繼續關閉國內所有「濕貨市場」（wet markets，指出售和現場宰殺家禽、家畜、海鮮甚至野生動物的市場）。民主黨聯邦參議員康斯（Chris Coons）與共和黨聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）也號召超過六十位美國兩黨議員，一同呼籲全球立即禁止野味市場、野味交易，並希望世界衛生組織、世界動物衛生組織（OIE）與聯合國採取行動，保衛公眾健康。葛蘭姆認為，北京若拒絕關閉市場，中美貿易關係恐受影響。共和黨聯邦眾議員麥考爾（Michael McCaul）也曾於三月底致信世衛組織秘書長譚德塞，鼓勵世衛組織站出來對抗由傳統市場造成的健康風險。

世衛︰無法強制任何國家

但世衛組織上週表示，傳統市場為中國人民重要的收入與食物來源，不支持中國關閉所有傳統市場，且中國目前只允許傳統市場銷售安全的食物，衛生水準已經提升。世衛組織特使納巴羅也於十四日受訪時說，為防止下一次的全球大流行，世衛組織建議各國應該關閉「危險的」傳統市場，但也強調，世衛組織無法強制任何國家關閉市場。

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