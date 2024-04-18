驚悚！她幫叔叔「扶頭抓筆」辦貸款 行員警覺......他竟早已斷氣

女子推著老人到銀行辦貸款，但坐著輪椅的老人全程不發一語，臉色蒼白，引起行員懷疑。（圖擷取自YouTube）

2024/04/18 08:29

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴西發生一起離奇詐欺案。一名女子16日推著老人進入里約熱內盧一家銀行，聲稱要「幫叔叔辦貸款」，但老人臉色蒼白，全程不發一語，自稱是老人姪女的女子行為怪異，抓住老人的手簽名，行員覺得可疑暗中報警，才揭發原來坐在輪椅上的老人已死亡數個小時，進入銀行時就已是一具遺體。

綜合外媒報導，巴西女子埃里卡（Erika de Souza Vieira Nunes）當時推著68歲的保羅（Paulo Roberto Braga）進入一家銀行，稱叔叔要為她辦貸款，金額約1萬7000巴西雷亞爾（約台幣10萬5千元）。

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過程中埃里卡不斷扶起保羅頭部，催促保羅簽署文件，不斷塞筆叫他抓緊簽名。一名行員告訴埃里卡「我認為這是不合法的，他看起來不太好，臉色非常蒼白。」埃里卡則回答「他就是這樣」，並且跟保羅說「如果你不舒服，我可以帶你去醫院，你想再去醫院嗎？」

此時，行員暗中報警和通報救護車，趕到現場的醫護人員證實，保羅已死去數小時。埃里卡則當場被捕，她聲稱自己的確是保羅的侄女，也是照顧者。

警方則表示，保羅進入銀行時早已死亡，將繼續調查其他家庭成員的身分，並進一步了解這筆貸款的情況。

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