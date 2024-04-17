中國鼓勵芬太尼出口 美眾院委員會轟「謀殺美國人」

美國眾院「美中戰略競爭特別委員會」16日指控中國政府，利用稅收優惠補貼芬太尼及其他合成毒品生產與出口。示意圖。（歐新社資料照）

2024/04/17 11:33

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」16日發表報告，指控中國政府利用稅收優惠補貼鴉片類藥物芬太尼（fentanyl）及其他合成毒品生產與出口，部分藥物「在全球範圍內沒有合法用途」，且措施至今仍持續。

綜合媒體報導，美國眾院「美中戰略競爭特別委員會」經過數個月調查，16日在聽證會發表報告「中共在芬太尼危機中的角色」。報告形容芬太尼對美國危害甚深，「這種死亡規模似乎難以理解……平均來說，每天有超過200名美國人死於芬太尼」。

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出席聽證會的美國前司法部長巴爾（William Barr）指出，芬太尼氾濫已不是「毒品走私」問題，實際上是「公然謀殺」。巴爾強調，芬太尼是一種致命毒藥，服用微量也可能致命，且通常被偽裝成處方藥，「導致成癮者誤以為他們在服用合法的藥物」。

報告指出，中國自2018年開始，針對至少17種非法合成毒品提供稅收優惠政策，其中包含14種芬太尼類似物；全球沒有任何國家允許這些物質合法使用，甚至被聯合國明文禁止；上述物質97%的生產來自中國。

據「美中戰略競爭特別委員會」調查，藉由分析中國政府文件；收集並分析3萬7000個中國公司在網路銷售毒品的數據資訊；臥底了解中國運毒公司的運作；透過與公、私部門專家諮商等方式，發現中國補貼芬太尼等毒品生產、出口的政策至今仍然存在。

報告指出，這類物質在中國絕對是非法的，因此中共正「資助違法犯罪行為」，利用政府補助讓美國人對毒品上癮，「謀殺美國人」。

「美中戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）在聽證會上抨擊，中共想把更多芬太尼送到美國，製造社會混亂。美國政府已於2019、2020年芬太尼最氾濫時期與中國協商，中國卻仍持續擴大芬太尼的生產與出口補貼。

中國國家主席習近平去年與美國總統拜登（Joe Biden）在加州舉行峰會，稱打擊毒品販運為兩人的共識之一。兩國甚至於今年1月成立了聯合禁毒工作小組。

但「美中戰略競爭特別委員會」16日的報告指出，中國始終沒有採取任何執法行動；每當美國執法人員將芬太尼走私的證據提供給中方，中方執法機構不僅不協助調查，「竟還向走私者通風報信」。

對此中國駐美大使館表示，中方真誠與美國當局展開禁毒合作，並正在進行管制專案，嚴厲打擊非法走私、製造和販賣活動。使館發言人劉鵬宇在例行記者會上表示：「很顯然，中國不存在芬太尼問題，美國的芬太尼危機也不是中方造成的，一味指責中國解決不了美國自身的問題。」

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