高雄45輛遊覽車北上凱道 韓家軍再度大集結

高雄今天共發出45輛遊覽車，北上參加凱道遊行。（記者葛祐豪攝）

2025/04/26 08:28

〔記者葛祐豪／高雄報導〕今天（26日）凱道遊行，高雄共有45輛遊覽車、至少1800人北上助陣，曾因韓國瑜罷免案耿耿於懷的韓家軍，這次也找到出口，再度大集結。

國民黨高雄市黨部主委、立委柯志恩表示，高雄許多民眾對今天的大遊行充滿熱情，早已登記額滿，高雄今天共出發45輛遊覽車，依氣象預報，台北今天會下雨，但不論風雨多大，大家都會站上凱道怒吼。

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昔日挺韓大將杏仁哥，最近因為「高雄雙罷劫」負責人徐尚賢遭羈押，透過直播猛批民進黨，他前幾天也在臉書貼出「4/26上凱道，高雄隊報名表」，反應熱烈，沒幾天就額滿，堪稱「韓家軍大集結」。

據了解，高雄動員者除了國民黨高雄市黨部外，包括韓粉社團、退休軍警協會等藍營團體等，都有人發起北上聲援，45輛遊覽車每輛車都坐滿，至少1800人；另還有一些年紀較大的民眾，發起單位請他們直接搭高鐵北上，避免坐遊覽車舟車勞頓。

據了解，大多數團體的報名都需繳費，價錢約為5、600元左右，除了車資、保險，並提供中餐便當，除了到凱道外，並未安排其他行程，預計活動結束後就搭車返回高雄。

今天一早8點，國民黨高雄市黨部共發出3台遊覽車，記者現場觀察，沒看到年輕人，絕大部分都是長者，還有人穿著國旗裝。其餘發車地點遍及文化中心、技擊館、凹子底、岡山、鳳山等，方便報名者就近搭車。

國民黨不分區立委林倩綺一早也到市黨部送車，她強調最近發生的事情太不公義，南部鄉親詢問與報名的情形踴躍，都希望北上怒吼。

林倩綺表示，活動是自費的，費用應該是車費平均值；對於有些韓粉社團發起北上，他認為韓國瑜昨天已發表想法，大家都看不下去了，辦藍不辦綠、國民黨被針對性搜索，關心國民黨的人都會站出來。

國民黨不分區立委林倩綺強調，南部鄉親詢問與報名的情形踴躍。（記者葛祐豪攝）

國民黨高雄市黨部今天一早發出3台遊覽車。（記者葛祐豪攝）

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