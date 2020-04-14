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    澳洲醫護非法開趴？ 單間醫院49人群聚感染

    澳洲首席醫療官墨菲（Brendan Murphy，圖）表示，塔斯馬尼亞州的60餘人群聚感染，有可能是醫護人員參加非法的晚餐派對所造成的。（歐新社）

    澳洲首席醫療官墨菲（Brendan Murphy，圖）表示，塔斯馬尼亞州的60餘人群聚感染，有可能是醫護人員參加非法的晚餐派對所造成的。（歐新社）

    2020-04-14 11:13:30

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲首席醫療官墨菲（Brendan Murphy）表示，塔斯馬尼亞州西北部爆發的60餘人群聚感染，光是某間醫院裡就有49人中鏢，有可能是醫護人員參加非法的晚餐派對所造成的，對此，塔州州長出面指責墨菲是在謠言的基礎上發表評論，真相為何還有待當局調查。

    《衛報》報導，墨菲指出，衛生單位原本認為目前的情況良好，孰料塔斯馬尼亞州某處醫院卻在週末一口氣爆出49起病例，「我們認為其中大多數人參加了非法的醫務人員晚餐派對（澳洲仍處於封鎖期，不得有聚會活動）。」

    塔斯馬尼亞州州長古德溫（Peter Gutwein）則說，並沒有確認感染源來自晚餐趴，因此墨菲只是根據謠言發表他個人的看法，但他也表示，「如此嚴重的指控我們必須要跟進，我已請塔州警方對此事展開調查。」

    塔斯馬尼亞州目前共有5000多人遭到隔離、2間醫院緊急關閉。該州最初的病例可以追溯到紅寶石公主號郵輪，該船自從3月19日被允許在澳洲停靠以來，至少和700多起武漢肺炎確診患者、18名死亡案例有關。

    3月30日，1名80歲的紅寶石公主號女乘客在塔州西北地區醫院（North West Regional hospital）逝世，是該州首起死亡個案，另1名80來歲的男乘客則在第2天於同間醫院病死。

    3天之後，亦即4月3日，西北地區醫院2名職員被驗出病毒陽性。4月7日，又有1名80多歲紅寶石公主號在該醫院死亡。

    截至目前為止，塔州已有150起新型冠狀病毒確診病例、5人死亡，所有患者可以追溯到該州的西北部。

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