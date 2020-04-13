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「台灣女孩風」引發中泰鍵盤戰！ 五毛慘敗崩潰嗆：不去了

泰國男星奇瓦雷（圖左）和女友「Weetaya」（圖右）的對話意外引爆泰國與中國網友大戰。（翻攝自IG）

泰國男星奇瓦雷（圖左）和女友「Weetaya」（圖右）的對話意外引爆泰國與中國網友大戰。（翻攝自IG）

2020-04-13 21:29:38

〔即時新聞／綜合報導〕泰國知名男星奇瓦雷「Bright」和女友「Weetaya」談天內容涉「台獨」，一句「台灣女孩風格」引發中、泰兩國網友鍵盤大戰，泰國網友製作多張梗圖嘲諷中國，「Taiwan」成為焦點，事後更爆發世界網友聯軍大戰中國網友的事態。對此，有台灣網友發現，不少中國網友從推特轉戰泰國旅遊局的微博，崩潰留言嗆以後不去泰國了！

這波「中泰大戰」源於泰國男星奇瓦雷（Bright）和女友「Weetaya」（推特帳號為nnevvy）的對話，奇瓦雷表示女友穿搭像「中國女孩」，nnevvy否認，並在其他人留言下回覆自己是走「台灣女孩」風格。

奇瓦雷正因BL泰劇《假偶天成》在中國受到高度關注，這段對話隨即讓大批五毛和小粉紅高潮，咬定nnevvy的發言是「台獨」言論，在11日深夜出征其推特帳號。該帳號現雖已關閉，但在推特上，以「#nnevvy」為名的泰中鍵盤戰因此熱烈開打，該「#nnevvy」標籤在推特上成為熱搜，也讓台灣意外捲入這場風波。

台灣PTT就有網友發現，中國網友疑似不堪世界聯軍的「鍵盤砲轟」，紛紛轉戰「泰國旅遊局」的微博 ，並在一部泰國旅遊短片留言嗆聲「他們泰國群眾真的惡臭，從推特回來的我恨不得讓這個國家原地消失」、「我也很想再去普吉島看拳擊，可是泰國國民在推特上的言論很激烈，我不敢去了呢」、「本來還想去的 現在好失望」、「請尊重一個中國原則，在國內做正確的引導，不然我們就不去泰國了」。

還有中國網友嗆「真不知道我們怎麼得罪你們了，我一直以為泰國是一個很友好的國家，沒想到國民素質和國家意識如此低」、「已經不是個別藝人的問題了，是你們全民都在罵我們！」、「中泰友好，但是你們不應該教育一下，你們的國民，不要發表分裂別國的言論嗎？」、「不是說不歡迎中國人嗎 不去了不去了」。

眼見風波越演越烈，泰國旅遊局也就此事發聲明表示，「個別藝人言論不能代表國家立場，請網友們保持理智！」

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