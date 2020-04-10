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首頁　>　國際

人口2300萬卻捐千萬片口罩！印媒讚台灣 左嗆中國右批WHO

總統蔡英文宣布，台灣將捐贈1000萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員，獲得世界掌聲與讚美。印度電視媒體播出專題報導，讚揚國際甚至是WHO都難以忽略台灣，更批評中國發布疫情假消息，也對世衛提出質疑。（圖取自WION NEWS Youtube）

總統蔡英文宣布，台灣將捐贈1000萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員，獲得世界掌聲與讚美。印度電視媒體播出專題報導，讚揚國際甚至是WHO都難以忽略台灣，更批評中國發布疫情假消息，也對世衛提出質疑。（圖取自WION NEWS Youtube）

2020-04-10 05:51:24

首次上稿 00:48
更新時間 05:51

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文日前宣布，台灣將捐贈1000萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員，獲得世界掌聲與讚美。對此，印度國際新聞評道播出專題報導，讚揚國際甚至是世衛組織（WHO）都難以忽略台灣，更批評中國發布疫情假消息，也對世衛提出質疑。

印度媒體《WION》7日播出標題為「台灣提升的國際形象惹惱中國」（Taiwan's growing global profile miffs China）約4分半的專題報導，女主播帕琪．珊爾瑪（Palki Sharma）先稱讚台灣致力與國際合作對抗武漢肺炎，並提到台灣雖然只有2300多萬人口，卻預計捐出1000萬片口罩給疫情嚴重的國家，「這樣做讓國際甚至是世衛都難以忽略台灣」。

節目也播放總統蔡英文的談話，影片中蔡總統以英文指出，台灣將與世界分享抗疫經驗與醫療物資，要捐贈1000萬片口罩給美國、義大利、法國等疫情嚴重的國家。節目也提到，中國同樣說要捐出醫療物資，但是品質卻遠遠不及台灣，直言台灣的抗疫戰打得比較好。

節目最後還做出比對表格，表示當中國散播假消息時，台灣卻嚴懲傳送假消息的一方；中國把病毒源頭甩鍋給其他國家時，台灣選擇與世界各國合作，還跟美國及歐洲合作研發疫苗，強調台灣利用公開透明的方式，向全世界民主國家證明最佳對抗疫情的典範。

最後，節目更問說，「世界衛生組織，有在傾聽嗎？」

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節目最後還做出比對表格，表示當中國散播假消息時，台灣卻嚴懲傳送假消息的一方；中國把病毒源頭甩鍋給其他國家時，台灣選擇與世界各國合作，還跟美國及歐洲合作研發疫苗，強調台灣利用公開透明的方式，向全世界民主國家證明最佳對抗疫情的典範。（圖取自WION NEWS Youtube）

節目最後還做出比對表格，表示當中國散播假消息時，台灣卻嚴懲傳送假消息的一方；中國把病毒源頭甩鍋給其他國家時，台灣選擇與世界各國合作，還跟美國及歐洲合作研發疫苗，強調台灣利用公開透明的方式，向全世界民主國家證明最佳對抗疫情的典範。（圖取自WION NEWS Youtube）

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