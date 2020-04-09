武漢肺炎》美前官員狀告中國政府 傳國際刑事法院考慮受理

世界多國近日都研擬向中國索賠，有網媒披露，國際刑事法院（見圖）也傳出，考慮受理美國前司法部檢察官克萊曼的訴狀，內容指控中國政府將新冠病毒作為生物武器。（美聯社）

2020-04-10 00:15:18

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎持續延燒，世界多國近日都研擬向中國索賠，有網媒披露，國際刑事法院（International Criminal Court，ICC）也傳出，考慮受理美國前司法部檢察官克萊曼（Larry Klayman）的訴狀，內容指控中國政府將新冠病毒作為生物武器。

綜合媒體報導，克萊曼上月向美國聯邦法院控告中國政府，指控中國非法發展生物戰武器，犯下反人類和種族滅絕等罪，訴狀將中國政府、中共解放軍、武漢病毒研究所列為被告，要求20兆美元（約新台幣605兆元）以上的賠償。

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根據《Global News Hut》報導，國際刑事法院訊息與證據部門負責人狄隆（Mark P. Dillon）致函給克萊曼，他表示，法庭將根據《國際刑事法院羅馬規約》酌情考慮，但不一定會公開結果，相關調查會交由檢察官辦公室。

針對國際刑事法院的回覆，克萊曼表示，他相信ICC將會著手進行刑事調查，對「起訴中國領導階層」抱持信心。

據資料指出，國際刑事法院在2002年成立，位於荷蘭海牙，其主要功能是對犯有滅絕種族罪、危害人類罪、戰爭罪、侵略罪的個人進行起訴和審判。

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