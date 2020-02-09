武漢肺炎》李文亮醫師之死爆陰謀論？網路柯南提疑點

中國民眾突破禁令，在李文亮醫師生前服務的醫院及住家前擺放鮮花悼念。（歐新社）

2020-02-09 07:53:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎吹哨人李文亮醫師在2月7日凌晨傳出死訊，引爆全球討論李文亮之死，尤其中國民間沸騰，網路更一度暴動，2月6日晚間到2月7日清晨，一夜累計流量達到6億，不過隨即遭到中國官方的強力刪帖及管控，而李文亮之死，也引發民間諸多疑問，甚至有名嘴直接稱是「謀殺」，死後還要封網。

綜合媒體報導，李文亮之死引爆中國網民對中共政權的強大憤怒，各式民間悼念方式突破中共禁令，到他家及醫院前放鮮花，2月7日晚間8時55分至9時05分，武漢市民熄燈10分鐘、吹哨5分鐘悼念；中國知名學者更聯署一份公開信，希望官方將李文亮心跳停止（但非官方宣布死亡）的2月6日訂為「全民真話日」或「國家言論自由日」。

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疑點一：李文亮死後20分鐘才進行搶救

而李文亮之死，也是疑點重重，一是時間。根據民間傳言，李文亮是在2月6日晚間約8點45分心跳停止，可是在心跳停止的20分鐘後，中共官方才對他進行體外呼吸器插管搶救。

2月6日晚間約9點40分，傳出死訊，可是隨即收回死訊，改成病危，稱進行搶救，對外說法是進行葉克膜（ECMO）搶救，稱搶救3小時，直到7日凌晨2點58分宣布經「全力搶救無效」去世。

疑點二：李文亮半月前受訪指復原良好

《紐約時報》分別於1月31日和2月1日透過微信李文亮進行採訪，當時，他認為自己半個月就能康復，之後仍要投入防疫前線。且中國已進口新藥，包括號稱救命藥的「瑞德西韋」，卻沒有提供給他治療。且李文亮才34歲、又是醫生，完全不符合老弱死亡率高的範圍。

疑點三：1月3日 李文亮「造謠」被抓、華春瑩承認向美國通報疫情

李文亮於2019年12月30日向外發預警，被中共官方認定是造謠，1月3日被抓到中共公安逮到警局後，要求他簽署一份「訓誡書」，承認自己造謠，1月10日李文亮發病，12日住院，但武漢中心醫院長及主任事後則因向上級通報疫情被中共表彰英雄，2月1日確診染病。

疑點四：中共快速刪網 留言量15分鐘減逾千萬

據科技公司統計，從2月6日夜晚到2月7日清晨，微博等中國各網路流量累計達到6億次，而留言量達到1600萬左右，但是，在一份中共管控文流出之後，15分鐘內即有逾千萬留言被刪到剩190萬左右，等於超過千萬留言被刪及減弱，網路流量銳減。

這份官方管控文內文點出要疏導民怨，封堵謠言與境外勢力不良意圖，要發布各項利多政策以轉移注意力，官方要保持適當定力。

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