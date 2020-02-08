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武漢肺炎》網傳李文亮遺書 真假仍難確認

網路近日瘋傳一封據傳是李文亮妻子代發的遺書，通篇總計394字，闢謠機器人「Cofacts真的假的」今日指出，文章後半部僅有文字流傳，不能確認是否為真實。（法新社）

網路近日瘋傳一封據傳是李文亮妻子代發的遺書，通篇總計394字，闢謠機器人「Cofacts真的假的」今日指出，文章後半部僅有文字流傳，不能確認是否為真實。（法新社）

2020-02-08 23:58:31

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情慘烈，最初的吹哨者李文亮醫師不幸染病逝世，網路近日瘋傳一封據傳是李妻子代發的遺書，通篇總計394字；對此，闢謠機器人「Cofacts真的假的」今（8）日指出，文章後半部僅有文字流傳，不能確認是否為真實。

最早揭發武漢肺炎的中國醫師李文亮，日前因染疫不治身亡，消息震驚世界；然而，中國網路近日流傳李文亮妻子的「求助書」，李文亮妻子付雪潔已出面闢謠，表示「不接受任何人捐款」後，證實為不實消息。

網路今日瘋傳李妻付雪潔公開的遺書，標題名為《他走了》，全篇共有394個字，文末所稱「我的墓誌銘只需一句：他為蒼生說過話」，這兩天被大量網友瘋狂轉傳。

針對李文亮遺書的真假，闢謠機器人「Cofacts真的假的」今日表示，「此則訊息前面聲明部份有在網路上查到消息，有新聞放出手稿圖片；但後面文章部份僅有文字流傳，不確定是不是真的」。

網傳李文亮與付雪潔共同著作《我走了》全文：

在我成為一粒塵埃之前，我又靜靜地懷想了一遍故鄉的黑土白雲。多想回到小時候啊，風是盡情飛舞的，雪是潔白無瑕的。

活著真好，可我死了。我再也無法撫摸親人的臉龐，再也無法帶孩子去看東湖春曉，再也無法陪父母去看武大櫻花，再也無法把風箏放到白雲深處。

我曾依稀夢見我尚未出世的孩子，他（她）一出生就眼含熱淚，在人潮人海中把我尋找。對不起，孩子！我知道你只想要一個平凡父親，而我卻做了一個平民英雄。

天快亮了，我要走了，帶著一張保證書，那是我此生唯一的行囊。

謝謝世間所有懂我憐我愛我的人，我知道你們都在黎明等候，等我越過山丘！可是，我太累了。

此生，我不想重於泰山，也不怕輕於鴻毛。我唯一的心願，就是希望冰雪消融之後，眾生依然熱愛大地，依然相信祖國。

等到春雷滾滾，如果有人還想紀念我，請給我立一個小小的墓碑吧！不必偉岸，只須證明我曾來過這個世界，有名有姓，無知無畏。

那麼，我的墓誌銘只需一句：

他為蒼生說過話。

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