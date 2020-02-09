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李文亮之死 曝光中國管控網路手法

一名民眾七日在中國湖北武漢市中心醫院外擺放花束，悼念武漢肺炎吹哨者之一李文亮醫師在該院病逝。（歐新社）

一名民眾七日在中國湖北武漢市中心醫院外擺放花束，悼念武漢肺炎吹哨者之一李文亮醫師在該院病逝。（歐新社）

2020-02-09 05:30:00

〔編譯張沛元／綜合報導〕一份在網路上流傳、據信來自中國官方大數據分析單位的網路輿情分析報告證明，為避免武漢肺炎吹哨人之一李文亮醫師之死所引發的眾怒過熱進而危及政權，當局在李的死訊傳出後便嚴密監控網路反應，甚至以封號、刪文與撤熱搜等手段進行管控。

這份以「重大網情專報」為題的七頁網路輿情分析報告，是由專為北京當局提供大數據網情分析的沃民高新科技公司（沃民高科）的沃德網情研究院製作；董事長齊中祥接受華盛頓郵報訪問時，針對網民譴責他為政府提供這類服務，他反駁說這是公共服務，也顯示沃民高科有能力阻止謠言與有害訊息，對政府的相關建議是希望官員負起責任，「我們只是盡力掌握實況」。

報告指李文亮死訊在網路上急速升溫導致刷屏（即洗版），後證實網友悲憤交加應予疏導，並列出民怨四大原因（不滿體制與官方失職、對李遭訓誡感到憤怒、疫情負面情緒隨李之死放大宣洩、國內外不滿份子藉機炒作），與提出七點建議，包括一肯定李的貢獻、二追究相關單位責任、三封堵謠言與境外勢力不良意圖、四減少負面情緒、五恢復秩序、六發布各種利多政策以轉移注意力，以及七建議官方保持適當定力，認為此等網路沸騰現象還不至於演變為上街遊行。

報告中明示，李文亮去世相關的網路話題自六日晚間十一時左右達到最高峰，相關訊息的微博搜索量超過兩千萬次、點閱率達五．四億，討論量七十三萬；當局因而迅速進行插手介入，「其後由於夜間及管控的因素，信息量逐漸回落」，相關話題在十五分鐘內從微博熱榜冠軍降至第七名。但到了七日一早十時，李之死相關訊息已逼近六日全日訊息量，網路熱度持續居高不下，形成「刷屏」事件。

若將報告中宣稱的「管控」與建議對照到李之死相關發展，可明顯看出官方介入的痕跡。例如，收治李文亮的武漢市中心醫院在李的相關訊息網路熱度達到最高點的一個多小時後的七日凌晨十二點卅八分，宣稱李文亮還在「全力搶救中」；七大建議中的究責，也符合中共中央七日宣布將派員調查李文亮事件。

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